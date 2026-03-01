करोड़ों खर्च… फिर भी फव्वारे और न ही लाइट एंड साउंड शो

धौलपुर. तीर्थों के भांजे के रूप में देशभर में विख्यात मचकुंड धाम जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से अपनी चमक खो रहा है। राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से लाइट एंड साउंड शो और रंगीन फव्वारे समेत अन्य फैंसी लाइटें लगवाई थी लेकिन रख-रखाव के अभाव में यह धीरे-धीरे बंद हो गई और अब तो लम्बे समय से न तो फव्वारे और न ही साउंड शो हुआ। मचकुंड तीर्थस्थल पर ध्यान नहीं देने से अब यहां पर पर्यटक भी यदा-कदा पहुंच रहे हैं। केवल स्थानीय लोग और देवछठ मेला पर आसपास के जिलों के लोग यहां पर पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं। हाल ये है कि हाल में यहां पर पंच गौरव कार्यक्रम आयोजित हुआ लेकिन प्रचार-प्रसार का अभाव दिखा। खास बात ये है कि राजस्थान की विश्व में पर्यटन से पहचान है और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन धौलपुर शहर के करीब स्थित इस ऐतिहासिक स्थल पर जिम्मेदारों की बेरुखी के चलते यह अब सिमट कर रह गया है।