ओलावृष्टि, तेज हवा और बारिश से खेतों में बिछी गेहूं और सरसों की फसल

गुरुवार शाम से प्रारंभ हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर शुक्रवार तक देखने को मिला, जिसने किसानों को फिर आफत में डाल दिया है। धौलपुर ब्लॉक के अलावा, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा में तेज बारिश से फसलों को 30 से 40 प्रतिशत नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार अल सुबह से कडकड़़ाहट और तेज हवा के साथ प्रारंभ हुई बारिश ने खेतों में खड़ी सरसों, गेहूं और चना की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है, हालांकि अधिकतर खेतों में सरसों फसल की कटाई लगभग हो चुकी है, लेकिन खलियानों में रखी फसल बारिश से गीली हो गई। ऐसी स्थिति में अगर मौसम साफ नहीं होता है तो फसल को ज्यादा नुकासन होने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों से मिली सूचनाओं के अनुसार इस बेमौसम बारिश से कई किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। फसल की गुणवत्ता खराब होने पर बाजार में उचित दाम मिलने की संभावना भी कम हो जाती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी।