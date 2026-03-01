मोहब्बत का गजरा… धौलपुर का ताजमहल…खंडहर में तब्दील

गजरा महल को ‘धौलपुर का ताजमहल’ कहा जाए तो कोई अश्यिोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी मोहब्बत, विश्वास और समर्पण का भाव व्याप्त है। जिसे एक महाराज ने नृतकी गजरा के पे्रम को सदा जीवंत रखने के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि इस महल का निर्माण डेढ़ सदी पूर्व धौलपुर के महाराज भगवंत सिंह ने अपनी पे्रमिका गजरा के पे्रम कराया था। जिसका राजस्थान के इतिहासकार श्यामलदास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में एक अध्याय धौलपुर के अहदनामे में गजरा का उल्लेख किया है। धौलपुर की ऐतिहासिक विरासतों में से एक गजरा महल जिम्मेदारों की उपेक्षाओं का शिकार होकर रह गया है और आज यह प्यार का प्रतीक सिर्फ खंडहर बनकर रह गया है। जहां लोगों का आना-जाना भी पूर्ण रूप से बंद हो चुका है।