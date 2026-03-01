पुरानी इमारत और एतिहासिक विरासत की गवाही देता दमोह का जंगल

घने जंगल में राजा-महाराजा ने शिकार के लिए बनाए गए शिकार गृह को देख वनविभाग के अधिकारी भी आश्चर्य चकित हैं। इस इमारत में सुरक्षा व सुविधा को देख अधिकारी हैरान हैं। धौलपुर करौली टाइगर अभ्यारण्य रेंजर देवेन्द्र सिंह चौहान बताते हैं कि धौलपुर जिले में टाइगर अभ्यारण्य में ऐतिहासिक विरासतों और पुरानी वास्तुकला को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं, जो बाघों के साथ-साथ विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जिले में दमोह झरना भी इसी अभ्यारण्य का हिस्सा है। जो बरसात के मौसम में लोगों को आकर्षित करता है। वही घने जंगल में बनी पुरानी इमारतें भी एतिहासिक विरासत की गवाही दे रही है।