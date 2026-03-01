बजरी माफियाओं पर कार्रवाई, 12 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों किये जब्त

जिले भर में अवैध बजरी परिवहन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान रविवार को पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी वीरेन्द्र मीणा के नेतृत्व में सहायक डीएसटी प्रभारी प्रेमसिंह की सूचना पर घनश्याम ङ्क्षसह प्रभारी डीएसटी टीम और क्यूआरटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान थाना कोतवाली से अशोक कुमार, राजकुमार, कृष्ण अवतार, ओमप्रकाश, रामकेश, मनोज कुमार शामिल रहे। ट्रैक्टर चालकों के विरुद्ध धारा 303(2), 112 (२) बीएनएस, 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 41.42 फोरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज कर फरार चालकों की तलाश जारी है।