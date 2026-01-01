आरसीसी का भारी हिस्सा गिरा, अवकाश के चलते हादसा टला

लेकिन खास बात यह है कि क्षतिग्रस्त द्वितीय तल की मंजिल के नीचे की मुख्य बिल्डिंग में प्रसूताओं का प्रसव कक्ष चल रहा है। अगर किसी कारण से हॉल में अधिक नुकसान पहुंचता है तो नीचे की मंजिल में कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। सीएचसी पर प्रसूताओं का औसतन प्रतिदिन 5 से 10 महिलाओं का नियमित प्रसव हो रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन उच्च अधिकारियों को इस टूटे हुए मीटिंग हॉल की जानकारी देते हुए अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है।