1 जनवरी 2026,

गुरुवार

धौलपुर

बिना कारण चेन पुंलिंग करने वालों पर गिरी गाज

आगरा रेल मंडल में टे्रेनों के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन के लिए अनावश्यक होने वाली अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। अब बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों पर आरपीएफ ने अभियान छेड़ रखा है।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 01, 2026

बिना कारण चेन पुंलिंग करने वालों पर गिरी गाज Those involved in chain pulling without any reason were punished

- अभियान में 109 पर कार्रवाई कर वसूला 26 हजार जुर्माना

धौलपुर. आगरा रेल मंडल में टे्रेनों के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन के लिए अनावश्यक होने वाली अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। अब बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों पर आरपीएफ ने अभियान छेड़ रखा है।

आगरा मंडल में आरपीएफ एवं वाणिज्य विभाग की ओर से चलाए विशेष अभियान 22 से 30 दिसम्बर को गाड़ी संख्या 12920 आगरा-भांडई खंड, 12404/12403 में बाद-फराह खंड, गाड़ी संख्या 12192 व 12448 में मथुरा जंक्शन/निजामुद्दीन, गाड़ी संख्या 12279/80 आगरा कैंट से निजामुद्दीन खंड के दौरान सघन टिकट व एसीपी की जांच की गई। जिसमें 109 मामलों में कार्रवाई करते हुए लगभग 26 हजार 295 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी क्रम में 28 दिसम्बर को गाड़ी संख्या 12192 में मथुरा जंक्शन के सामान्य कोच में यात्री दीपक गौतम, गाड़ी संख्या 12616 धौलपुर जं. एक कोच में यात्री इकरार खान, गाड़ी संख्या 19817 बंसी पहाडपुर स्टेशन पर यात्री राजीव मित्तल, गाड़ी संख्या 12910 मथुरा जंक्शन पर यात्री अभिषेक, गाड़ी संख्या 12707 मथुरा जंक्शन पर यात्री धीरज, गाड़ी संख्या 12780 आगरा कैंट के प्लेटफार्म नंबर 1 पर सामान्य कोच में यात्री जनक सिंह ने चेन पुलिंग की। जिस पर रेल सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की।

चेन पुलिंग पर विशेष नजरआरपीएफ प्रशासन ने बताया कि अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग ट्रेनों के विलंब का एक प्रमुख कारण है। किसी भी ट्रेन का असामान्य रूप से रुकना न केवल उस ट्रेन की समय पालनता को प्रभावित करता है, बल्कि उसके पीछे चल रही अन्य ट्रेनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आरपीएफ स्टेशन से गुजर रही ट्रेनों पर विशेष नजर रखती है। साथ ही आरपीएफ गश्ती दल ट्रेनों में अलर्ट रहता है। अगर कोई चेन पुलिंग करता है तो आरपीएफ तुरंत कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति को पकड़ लेती है।

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

