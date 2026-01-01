बिना कारण चेन पुंलिंग करने वालों पर गिरी गाज

आगरा मंडल में आरपीएफ एवं वाणिज्य विभाग की ओर से चलाए विशेष अभियान 22 से 30 दिसम्बर को गाड़ी संख्या 12920 आगरा-भांडई खंड, 12404/12403 में बाद-फराह खंड, गाड़ी संख्या 12192 व 12448 में मथुरा जंक्शन/निजामुद्दीन, गाड़ी संख्या 12279/80 आगरा कैंट से निजामुद्दीन खंड के दौरान सघन टिकट व एसीपी की जांच की गई। जिसमें 109 मामलों में कार्रवाई करते हुए लगभग 26 हजार 295 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी क्रम में 28 दिसम्बर को गाड़ी संख्या 12192 में मथुरा जंक्शन के सामान्य कोच में यात्री दीपक गौतम, गाड़ी संख्या 12616 धौलपुर जं. एक कोच में यात्री इकरार खान, गाड़ी संख्या 19817 बंसी पहाडपुर स्टेशन पर यात्री राजीव मित्तल, गाड़ी संख्या 12910 मथुरा जंक्शन पर यात्री अभिषेक, गाड़ी संख्या 12707 मथुरा जंक्शन पर यात्री धीरज, गाड़ी संख्या 12780 आगरा कैंट के प्लेटफार्म नंबर 1 पर सामान्य कोच में यात्री जनक सिंह ने चेन पुलिंग की। जिस पर रेल सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की।