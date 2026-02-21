Dholpur Crime: बारात में आए युवक की घिनौनी हरकत, चॉकलेट का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास

Dholpur News: धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र में एक सात वर्षीय मासूम बालिका के साथ चॉकलेट के बहाने घिनौनी वारदात करने के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक अन्य के हरकत को देख लेने के बाद आरोपित मासूम को छोडकऱ भाग निकला। घटना गुरुवार रात करीब 11.30 बजे की बताई जा रही है। बालिका को एक युवक गली में लेकर गया था, जिस पर एक वृद्ध ने उसे देख लिया और वह मौके से भाग निकला।