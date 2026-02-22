22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

धौलपुर में भी लोट्स गार्डन, मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था निर्माण

&#8211; हाउसिंग बोर्ड चौकी के सामने से जाता है रास्ता &#8211; मुगल बादशाह बाबर ने 1527 में करवाया था निर्माण धौलपुर. जिले में पर्यटन के लिहाज काफी समृद्ध है लेकिन जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की अनदेखी की वजह से कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल अभी आमजन और पर्यटकों से ओझल बने हुए हैं। जबकि इस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Feb 22, 2026

धौलपुर में भी लोट्स गार्डन, मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था निर्माण Lotus Garden in Dholpur was also built by the Mughal Emperor Babur

- हाउसिंग बोर्ड चौकी के सामने से जाता है रास्ता

- मुगल बादशाह बाबर ने 1527 में करवाया था निर्माण

धौलपुर. जिले में पर्यटन के लिहाज काफी समृद्ध है लेकिन जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की अनदेखी की वजह से कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल अभी आमजन और पर्यटकों से ओझल बने हुए हैं। जबकि इस ऐतिहासिक स्थल की खोज तत्कालीन भारतीय राजदूत की पत्नी एलिजाबेथ मोयनिहान ने की थी। जो 1978 ईस्वीं मं हुई थी। लेकिन इस खोज के बाद से अभी तक खास बदलाव नहीं हुआ। केवल संरक्षित जगह घोषित कर दी गई और भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपना एक बोर्ड लगा रखा है। बाकी यहां पहुंचने तक की रोड भी नहीं है।

उज्बेकिस्तान से पहुंची धौलपुर

मुगल शासक बाबर ने 1527 ईस्वी में धौलपुर शहर से कुछ दूरी पर झोर नामक छोटे से गांव ऐतिहासिक लोट्स गार्डन का निर्माण करवाया था। बाबर की आत्मकथा को मार्गदर्शक मानते हुए एलिजाबेथ ने उज्बेकिस्तान से धौलपुर तक के तथ्य और सुरागों के आधार पर पता लगाया। लेकिन वर्तमान में उक्त स्थान जर्जर हाल में है। चारों तरफ अतिक्रमण हो चुका है।

बाबर को पहाडिय़ों ने किया आकर्षित

बता दें कि धौलपुर की पहाडिय़ों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर बाबर ने उस्ताद शाह मोहम्मद को एक पहाड़ी को काटकर समतल करने और एक अष्टकोणीय जलकुंड खोदने का आदेश दिया था। इस जलकुंड का व्यास 8.8 मीटर है। इसके पास ही कमल के आकार के छोटे-छोटे तालाब भी हैं। एक ही चट्टान को काटकर जलकुंड और उससे जुड़े छोटे तालाबों को जलमार्गों के माध्यम से बनाया गया है। अन्य संरचनाओं में हमाम, एक अष्टकोणीय कुआं जिसमें जल की धाराएं फैली हुई हैं, एक संरचनात्मक परिसर और गांव के पश्चिम में स्थित जलाशय पर सिकंदर लोदी का बांध शामिल हैं। बाबर ने इस उद्यान का नाम बाग-ए-नीलूफर रखा था, जिसका अर्थ होता है कमल उद्यान...। पर आज यह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धौलपुर में भी लोट्स गार्डन, मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था निर्माण

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल भूमि पर अतिक्रमण…बिना कार्रवाई चौथी बार भी बैरंग लौटी टीम

स्कूल भूमि पर अतिक्रमण...बिना कार्रवाई चौथी बार भी बैरंग लौटी टीम Encroachment on school land... The team returned empty-handed for the fourth time without taking any action
धौलपुर

Dholpur Crime: बारात में आए युवक की घिनौनी हरकत, चॉकलेट का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास

Attempt to rape
धौलपुर

झांसा देकर महिला के जेवर लेकर ऑटो चालक व उसके साथी चंपत

धौलपुर

ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित हो रही मेडिकल मोबाइल यूनिट

ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित हो रही मेडिकल मोबाइल यूनिट Medical mobile units are proving to be a boon in rural areas
धौलपुर

दस्यु केदार गुर्जर को 10 साल का कठोर कारावास

दस्यु केदार गुर्जर को 10 साल का कठोर कारावास Dacoit Kedar Gurjar sentenced to 10 years rigorous imprisonment
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.