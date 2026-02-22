धौलपुर में भी लोट्स गार्डन, मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था निर्माण

बता दें कि धौलपुर की पहाडिय़ों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर बाबर ने उस्ताद शाह मोहम्मद को एक पहाड़ी को काटकर समतल करने और एक अष्टकोणीय जलकुंड खोदने का आदेश दिया था। इस जलकुंड का व्यास 8.8 मीटर है। इसके पास ही कमल के आकार के छोटे-छोटे तालाब भी हैं। एक ही चट्टान को काटकर जलकुंड और उससे जुड़े छोटे तालाबों को जलमार्गों के माध्यम से बनाया गया है। अन्य संरचनाओं में हमाम, एक अष्टकोणीय कुआं जिसमें जल की धाराएं फैली हुई हैं, एक संरचनात्मक परिसर और गांव के पश्चिम में स्थित जलाशय पर सिकंदर लोदी का बांध शामिल हैं। बाबर ने इस उद्यान का नाम बाग-ए-नीलूफर रखा था, जिसका अर्थ होता है कमल उद्यान...। पर आज यह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है।