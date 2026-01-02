जन्मदिन समारोह में फायरिंग, 7 वर्षीय बालिका के कंधे को चीरते निकली गोली

थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि गांव ताजपुरा में दो जन्मदिन के कार्यक्रम चल रहे थे। एक कार्यक्रम में युवक धर्मेन्द्र ठाकुर निवासी ओखरपुर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि पड़ोस में ही दूसरा जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था। धर्मेन्द्र वहां पहुंंच गया। यहां पर कुछ महिलाएं डांस कर रही थी। इस बीच अचानक धर्मेन्द्र ने हर्ष फायरिंग कर दी। जिसमें एक बालिका भूरो पुत्री उदयभान और महिला रामवती पत्नी भगवान दास घायल हो गई। जिसमें बालिका भूरो के गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अचानक हुई घटना से अफरा-तफरी मच गई। परिजन घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर इलाज जारी है। उधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। उक्त घटना संग्राम पुत्र रोशन के घर पर हुई। संग्राम के घर उसकी बहन के पुत्र का जन्मदिन कार्यक्रम मनाया जा रहा था। जबकि दूसरा कार्यक्रम पान सिंह के घर पर चल रहा था।