उसने रात को भी… पत्नी के इस खौफ से भागा पति, लैटर ने खोला खौफनाक राज

लैटर में लिखा था कि उसने रात को भी मुझे मारने की कोशिश की, वह मुझे मार डालेगी। मैं भागना नहीं चाहता लेकिन मुझे डर है कि बीबी जान ले लेगी। लैटर में दो सालों और ससुराल पक्ष के खिलाफ भी काफी कुछ लिखा गया है और अपनी बर्बादी का जिम्मेदार उनको भी बताया गया है। परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी और पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल रघुवीर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उसके मिलने के बाद परिवार के लोगों से इस लैटर के बारे में भी बातचीत की जाएगी।