बीकानेर में बिजली विभाग का कर्मचारी 1.45 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, वीसीआर सेटलमेंट के नाम पर मांगी थी घूस



एसीबी के अनुसार सत्यापन के बाद सोमवार को परिवादी को एक लाख 45 हजार रुपए लेकर आरोपी विनोद कुमार के पास भेजा। परिवादी ने जैसे ही आरोपी को रिश्वत की राशि दी, उसने एसीबी के अधिकारियों को इशारा कर दिया। तब एसीबी सीआई महेंद्र कुमार मय टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से रिश्वत में लिए गए एक लाख 45 हजार रुपए बरामद कर लिए गए हैं।