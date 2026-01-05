बीकानेर में बिजली विभाग का कर्मचारी 1.45 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, वीसीआर सेटलमेंट के नाम पर मांगी थी घूस

गिरफ्तार कर्मचारी: फोटो पत्रिका नेटवर्क
बीकानेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सोमवार को बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी टीम ने सहायक अभियंता (उपनी) कार्यालय में दबिश देकर बिजली विभाग के कार्मिक विनोद कुमार पूनिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 लाख 45 हजार रुपए की राशि बरामद की गई है।
एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि लिखमीसर उत्तरादा निवासी किसान के कृषि कुएं पर 3.54 लाख रुपए की वीसीआर जारी की गई थी। इस वीसीआर को कम कर सेटलमेंट कराने के बदले आरोपी ने किसान से एक लाख 50 हजार रुपए की मांग की। बाद में सौदा एक लाख 45 हजार रुपए में तय हुआ।
एसीबी के अनुसार सत्यापन के बाद सोमवार को परिवादी को एक लाख 45 हजार रुपए लेकर आरोपी विनोद कुमार के पास भेजा। परिवादी ने जैसे ही आरोपी को रिश्वत की राशि दी, उसने एसीबी के अधिकारियों को इशारा कर दिया। तब एसीबी सीआई महेंद्र कुमार मय टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से रिश्वत में लिए गए एक लाख 45 हजार रुपए बरामद कर लिए गए हैं।
एएसपी शर्मा ने बताया कि आरोपी विनोद की पहली पोस्टिंग सहायक अभियंता (उपनी) कार्यालय में हुई। तब से यहीं पर पदस्थापित है। उसे दस साल हो चुके हैं। वह अविवाहित है। उसके ऊपनी गांव में ले रखे किराए के घर और हनुमानगढ़ में पैतृक मकान की तलाशी ली जा रही है।
