बीकानेर: नाबालिग छात्रा की मौत से उबाल, गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम से इनकार, गहलोत ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 10 पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो तकनीकी साक्ष्यों और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई में जुटी हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार रात शव नहीं उठाने का निर्णय लिया। रविवार सुबह शव को अस्पताल की मोर्चरी में डीप-फ्रिज में रखवाया गया, लेकिन परिजन ने स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी से पहले पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे।