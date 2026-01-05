Bikaner News: अब रात में रोशन होंगे बीकानेर के 75 गांव, लगाई जाएंगी 1640 सोलर लाइटें

एआई तस्वीर
बीकानेर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के प्रयासों से बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के गांव भी अब शहरों की तरह रात में रोशन होंगे। शहरों की भांति जिले के 75 गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। निजी कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मद से 1640 सोलर लाइटें लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया है।
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के दौरों के दौरान ग्रामीणों की ओर से गांवों के प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की मांग लगातार की जाती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए देश की प्रमुख कंपनियों के सीएसआर मद से यह व्यवस्था कराई गई है। इसके तहत संसदीय क्षेत्र के 75 गांवों के स्कूलों, मंदिरों, चौराहों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर लाइटें लगाई जाएंगी।
मेघवाल ने बताया कि नोखा, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरनसर तथा अनूपगढ़ के 15-15 गांवों में 330-330, जबकि खाजूवाला के 15 गांवों में 320 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। इससे रात के समय ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत होगी। नोखा विधानसभा क्षेत्र के पांचू, कांकड़ा और रोड़ा में 30-30, जबकि किसनासर, सारुंडा, रासीसर पुरोहितान, हिम्मटसर, सलुंडिया, उड़सर, धूपालिया, कुदसू, रातडिया, चरकड़ा, रासीसर और शोभाणा में 20-20 सोलर लाइटें लगेंगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूनरासर, पुंदलसर और मोमासर में 30-30, जबकि कितासर विदावतान, केऊ, हेमासर, झंझेउ, रीडी, जोधासर, दुलचासर, भोजास, आडसर, सूरजनसर, जैसलसर और बेनिसर में 20-20 सोलर लाइटों से चौपालें रोशन होंगी।
लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र के सिंथल, कालू और महाजन में 30-30, वहीं जोगियासन, मकड़ासर, फूलदेसर, धीरेरा स्टेशन, खारड़ा, बामनवाली, सहजरासर, नाथूसर, घेसुरा, मलकीसर, करणीसर और कंकड़वाला में 20-20 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के छत्तरगढ़ और नालबड़ी में 30-30, जबकि कानासर, उदासर, चार बीएम सरदारपुरा, फलावाली, भुट्टों का कुआं, खारा, धोलेरा, हुसंगसर, पार्वती तलाई, आशापुरा, दंतोर, बल्लर और जयमलसर में 20-20 सोलर लाइटें लगेंगी।
यह वीडियो भी देखें
श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती अनूपगढ़ क्षेत्र में नई घड़साना मंडी, रावला, 8 पीएसडी-बी तथा 2 एसटीआर में 30-30 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। वहीं 3 एमएलडीबी, 2 एलएमबी, 7 केएनडी, 3 एसटीआर, 1 एमएलकेसी जालवाली, 15 केएनडी-बी, 12 केडी गुजारी, 11 केएनडीबी, 5 बीडीबी, 13 केएनडीसी, 4 एलएम और 14 के गांवों में 20-20 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग