Bikaner News: अब रात में रोशन होंगे बीकानेर के 75 गांव, लगाई जाएंगी 1640 सोलर लाइटें

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के दौरों के दौरान ग्रामीणों की ओर से गांवों के प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की मांग लगातार की जाती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए देश की प्रमुख कंपनियों के सीएसआर मद से यह व्यवस्था कराई गई है। इसके तहत संसदीय क्षेत्र के 75 गांवों के स्कूलों, मंदिरों, चौराहों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर लाइटें लगाई जाएंगी।