झुंझनूं जिले में बदली ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर: 2,383 किमी सड़कों का बिछा जाल, 587 करोड़ का निवेश

झुंझुनूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में झुंझुनूं जिले में भी सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। विभाग के अनुसार PMGSY के अंतर्गत जिले में अब तक 686 कार्यों के माध्यम से 2,383.98 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण, उन्नयन, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया गया। इन कार्यों पर पिछले 25 वर्षों में 587.15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की गई, जिससे जिले का ग्रामीण सड़क तंत्र मजबूत हुआ है।
पीएमजीएसवाई फेज-1 में जिले की 565 बस्तियों व ढाणियों को जोड़ने के उद्देश्य से 516 सड़कों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 510 नवीन सड़कों का निर्माण कराया गया। इन सड़कों की कुल लंबाई 1,356.63 किलोमीटर रही, जिस पर 278.40 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके साथ ही 64 सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण का कार्य 141.56 करोड़ रुपए की लागत से 536.41 किलोमीटर में पूरा किया गया।
फेज-2 के तहत 16 सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण पर 53.82 करोड़ रुपए खर्च कर 111.60 किलोमीटर कार्य पूर्ण किया गया। वहीं फेज-3 में 29 सड़कों पर 98.20 करोड़ रुपए की लागत से 213.03 किलोमीटर लंबाई का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई फेज-1 में निर्मित 67 सड़कों के नवीनीकरण के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव योजना के अंतर्गत 15.17 करोड़ रुपए व्यय कर 166.31 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया।
पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता सतीश गुप्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना झुंझुनूं जिले के लिए विकास की मजबूत नींव साबित हुई है। यह योजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण जीवन की दिशा और दशा बदलने का माध्यम बनी है।
