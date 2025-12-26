झुंझनूं जिले में बदली ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर: 2,383 किमी सड़कों का बिछा जाल, 587 करोड़ का निवेश

झुंझुनूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में झुंझुनूं जिले में भी सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। विभाग के अनुसार PMGSY के अंतर्गत जिले में अब तक 686 कार्यों के माध्यम से 2,383.98 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण, उन्नयन, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया गया। इन कार्यों पर पिछले 25 वर्षों में 587.15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की गई, जिससे जिले का ग्रामीण सड़क तंत्र मजबूत हुआ है।