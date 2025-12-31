झुंझुनूं जिले में शाकंभरी धाम की पदयात्रा पर निकले पूर्व पार्षद के पति की हार्ट अटैक से मौत

महमिया की पत्नी अंजू मौजूदा बोर्ड में वार्ड 20 से पार्षद थीं। लेकिन सितंबर 25 में दो से ज्यादा संतान के नियम के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। मनोज के पिता रतनलाल और माता का इसी साल निधन हुआ है। एक ही साल में तीन सदस्यों की मौत होने के बाद हर कोई स्तब्ध है। घर के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। महमिया के दो बेटियां व एक बेटा है। हेड कांस्टेबल हरिराम ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है।