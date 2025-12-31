31 दिसंबर 2025,

बुधवार

झुंझुनूं जिले में शाकंभरी धाम की पदयात्रा पर निकले पूर्व पार्षद के पति की हार्ट अटैक से मौत

शाकंभरी धाम की पदयात्रा पर निकले चिड़ावा नगरपालिका की पूर्व पार्षद अंजू के पति मनोज महमिया की बुधवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई।

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Dec 31, 2025

jhunjhunu death

फाइल फोटो-पत्रिका

झुंझुनूं। पदयात्रा पर निकले चिड़ावा नगरपालिका की पूर्व पार्षद अंजू के पति मनोज महमिया (45) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह दोपहर में गुढ़ागौड़जी से पहले खींवासर क्षेत्र में बस स्टैंड पर आराम करने के लिए रुके थे, जहां बैठे-बैठे ही गिर पड़े। आस-पड़ोस के लोगों ने संभाला और राजकीय सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मौत से थोड़ी देर पहले भाई ने पहुंचाए थे जूते

महमिया सुबह करीब छह बजे 88 किमी की शाकंभरी धाम की पदयात्रा पर निकले थे। सोलाना के पास उनके जूते टूट गए। इसके बाद करीब 11 बजे उन्होंने जूते लेकर भाई को बुलाया। छोटा भाई दूसरे जूते देकर चला गया। इसके बाद महमिया करीब दस किमी चले थे कि खींवासर के स्टेट हाईवे-37 पर बालाजी स्टैंड के पास आराम करने के लिए रुक गए। जहां हार्ट अटैक से महमिया की मौत हो गई।

तीन बच्चों के सिर से उठा साया

महमिया की पत्नी अंजू मौजूदा बोर्ड में वार्ड 20 से पार्षद थीं। लेकिन सितंबर 25 में दो से ज्यादा संतान के नियम के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। मनोज के पिता रतनलाल और माता का इसी साल निधन हुआ है। एक ही साल में तीन सदस्यों की मौत होने के बाद हर कोई स्तब्ध है। घर के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। महमिया के दो बेटियां व एक बेटा है। हेड कांस्टेबल हरिराम ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है।

31 Dec 2025 10:15 pm

31 Dec 2025 10:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं जिले में शाकंभरी धाम की पदयात्रा पर निकले पूर्व पार्षद के पति की हार्ट अटैक से मौत

