सांचौर: नेशनल हाइवे-68 पर खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर पथराव व मारपीट

पुलिस जांच में सामने आया कि यह विवाद पुरानी रंजिश का परिणाम था। जानकारी के अनुसार, आसुराम नाई ने बताया कि उसकी बेटी वर्षा की शादी डावल निवासी दिनेश पुत्र घेवर सेन के बेटे से हुई थी। करीब तीन वर्ष पूर्व वर्षा की आत्महत्या के बाद समाज ने लड़के पक्ष को दोषी मानते हुए सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। इसी रंजिश के चलते बुधवार को चितलवाना थाना क्षेत्र के हेमागुड़ा निवासी अमराराम सेन व उसके साथियों ने बाड़मेर जिले से आए सेन समाज के पंचों पर हमला कर दिया।