सांचौर: नेशनल हाइवे-68 पर खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर पथराव व मारपीट

सांचौर। नेशनल हाइवे-68 पर बुधवार को मीठी बेरी सरहद के पास दो गुटों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। वहीं हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस घटना में दोनों पक्षों के करीब दस लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सांचौर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।
जानकारी के अनुसार, गौड़ा बाड़मेर, डावल और हेमागुड़ा के कुछ लोग आपसी सामाजिक विवाद के चलते मीठी बेरी सरहद के पास आमने-सामने आ गए। वे अरणाय में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, इसी दौरान दूसरे पक्ष ने उनका रास्ता रोक लिया। पहले कहासुनी हुई, और फिर देखते ही देखते यह विवाद लाठी-डंडों से मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
इस हिंसक झड़प के दौरान हमलावरों ने पांच वाहनों में तोड़फोड़ की, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर चितलवाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रव चलता रहा, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि यह विवाद पुरानी रंजिश का परिणाम था। जानकारी के अनुसार, आसुराम नाई ने बताया कि उसकी बेटी वर्षा की शादी डावल निवासी दिनेश पुत्र घेवर सेन के बेटे से हुई थी। करीब तीन वर्ष पूर्व वर्षा की आत्महत्या के बाद समाज ने लड़के पक्ष को दोषी मानते हुए सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। इसी रंजिश के चलते बुधवार को चितलवाना थाना क्षेत्र के हेमागुड़ा निवासी अमराराम सेन व उसके साथियों ने बाड़मेर जिले से आए सेन समाज के पंचों पर हमला कर दिया।
एक पक्ष से असुलाल पुत्र रावताराम सैन निवासी गोडा, चेनाराम पुत्र रामाराम सैन निवासी कबूली, लादूराम पुत्र कानाराम सैन निवासी बोली, देवाराम पुत्र अणदाराम सैन निवासी बोली, भागीरथ पुत्र मगाराम सैन, निवासी गोंडा व हनुमान पुत्र रामाराम निवासी रोलीबेरी घायल हुए। दूसरे पक्ष से हीराराम पुत्र घेवरचंद सैन निवासी डावल, ओमप्रकाश पुत्र घमडाराम सैन निवासी डावल, ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल सैन निवासी सुदाबेरी घायल हुए। घायलों को सांचौर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।
आपसी विवाद को लेकर कोई वारदात में दोनों पक्षों के कॉल 10 लोग घायल हुए हैं। तीन वाहनों को पुलिस ने रिटर्न किया है। अभी तक के किसी पक्ष का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।
भंवरलाल थाना अधिकारी चितलवाना
