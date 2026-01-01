1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu: झुंझुनूं के सुलताना में 100 अतिक्रमणों पर गरजेगी JCB, 8 जनवरी को होगी कार्रवाई, ग्रामीणों ने उठाया बड़ा सवाल

सुलताना में हाईकोर्ट के आदेश के तहत प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले 286 और अब 100 अतिक्रमण हटाने के आदेश से ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Jan 01, 2026

encroachment, action against encroachment, Jhunjhunu News, Rajasthan News, encroachment in Jhunjhunu, अतिक्रमण, अतिक्रमण पर कार्रवाई, झुंझुनूं न्यूज, राजस्थान न्यूज, झुंझुनूं में अतिक्रमण

फोटो- पत्रिका

सुलताना। हाईकोर्ट के आदेश पर सुलताना में बिजली निगम कार्यालय से लेकर अटल सेवा केंद्र तक और टेकड़ा मोड़ से लेकर नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक तहसील प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर अब आठ जनवरी को पीला पंजा चलेगा। इससे पहले 02 दिसंबर को चिड़ावा तहसीलदार रामकुमार पूनिया की ओर से जारी आदेश में 286 अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी थी।

इस संबंध में 30 दिसंबर को नए आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें आठ जनवरी को 100 अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। दोनों आदेशों को लेकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बन गई है। लोगों का कहना है कि दोनों सूचियों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। याचिकाकर्ता और ग्रामीणों ने 186 अतिक्रमण को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

खुद के स्तर पर हटा रहे अतिक्रमण

हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में चिड़ावा तहसीलदार की ओर से जारी आदेश के अनुसार आठ जनवरी को अतिक्रमण हटाए जाने हैं। इससे पहले ही कई अतिक्रमणकारी स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने लगे हैं। कई लोगों ने बिजली निगम कार्यालय से मुख्य बस स्टैंड के बीच अपने अतिक्रमण हटा लिए हैं, ताकि प्रशासन को कार्रवाई में सहयोग मिल सके।

कई साल से चल रहा अतिक्रमण प्रकरण

मुख्य सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर याचिकाकर्ता डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत ने करीब छह साल पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद प्रशासन ने कई बार मुख्य सड़क पर अतिक्रमण की मार्किंग तो की, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए गए। फिलहाल आठ जनवरी को फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है।

नोटिस नहीं चस्पा होने पर सवाल

आठ जनवरी को हटाए जाने वाले अतिक्रमण को लेकर बिजली निगम कार्यालय से अटल सेवा केंद्र तक और टेकड़ा मोड़ से नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक अधिकांश क्षेत्रों में प्रशासन ने मार्किंग और नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब तक नोटिस चस्पा नहीं होने पर याचिकाकर्ता और ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि बालाजी मंदिर क्षेत्र, मोदी मार्केट, मुख्य बस स्टैंड, एसबीआई बैंक सहित कई स्थानों पर नोटिस चस्पा नहीं किए गए हैं। उनका आरोप है कि नोटिस नहीं चस्पा होने के पीछे राजनीतिक दबाव भी कारण हो सकता है।

यह वीडियो भी देखें

बड़ा सवाल : कैसे कम हुए अतिक्रमण

याचिकाकर्ता डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत और ग्रामीणों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिड़ावा तहसीलदार की ओर से 02 दिसंबर को जारी आदेश में 29 दिसंबर को 286 अतिक्रमण हटाए जाने थे, लेकिन नियत तिथि पर कार्रवाई नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी कार्यालय की सूची के अनुसार कुल 286 अतिक्रमी थे, जबकि अब तहसीलदार की ओर से जारी नए आदेश में आठ जनवरी को हटाए जाने वाले अतिक्रमण की संख्या घटकर 100 रह गई है। ऐसे में दोनों सूचियों के बीच 186 अतिक्रमण का अंतर कैसे आया, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। याचिकाकर्ता ने प्रशासन से मुख्य सड़क से सभी अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

श्रीगंगानगर: न्यू ईयर पार्टी से लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, 9 दिसंबर को हुई थी शादी, पत्नी बोली-उजड़ गई मेरी दुनिया
श्री गंगानगर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 06:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: झुंझुनूं के सुलताना में 100 अतिक्रमणों पर गरजेगी JCB, 8 जनवरी को होगी कार्रवाई, ग्रामीणों ने उठाया बड़ा सवाल

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं जिले में शाकंभरी धाम की पदयात्रा पर निकले पूर्व पार्षद के पति की हार्ट अटैक से मौत

jhunjhunu death
झुंझुनू

झुंझुनूं में साधु ने की आत्महत्या, 8 पेज का मिला सुसाइड नोट, मरने से पहले बनाया वीडियो

झुंझुनू

VDO ने प्रोबेशन पीरियड में किया करोड़ों रुपए का गबन, पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी सरकारी राशि

VDO-Sidharth
झुंझुनू

झुंझुनूं जिले में गरजा वन विभाग का पीला पंजा, 6.6 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया अतिक्रमण

jhunjhunu jcb action
झुंझुनू

Sarpanch Neeru Yadav : दिल्ली में ‘सरपंच शक्ति’ कार्यक्रम में शामिल हुई ‘हॉकी वाली सरपंच’, आखिर नीरू यादव को कैसे मिला ये नाम?

Hockey Wali Sarpanch participated in Sarpanch Shakti program in Delhi How did Neeru Yadav get this name Rajasthan Jhunjhunu
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.