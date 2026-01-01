Jhunjhunu: झुंझुनूं के सुलताना में 100 अतिक्रमणों पर गरजेगी JCB, 8 जनवरी को होगी कार्रवाई, ग्रामीणों ने उठाया बड़ा सवाल

याचिकाकर्ता डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत और ग्रामीणों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिड़ावा तहसीलदार की ओर से 02 दिसंबर को जारी आदेश में 29 दिसंबर को 286 अतिक्रमण हटाए जाने थे, लेकिन नियत तिथि पर कार्रवाई नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी कार्यालय की सूची के अनुसार कुल 286 अतिक्रमी थे, जबकि अब तहसीलदार की ओर से जारी नए आदेश में आठ जनवरी को हटाए जाने वाले अतिक्रमण की संख्या घटकर 100 रह गई है। ऐसे में दोनों सूचियों के बीच 186 अतिक्रमण का अंतर कैसे आया, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। याचिकाकर्ता ने प्रशासन से मुख्य सड़क से सभी अतिक्रमण हटाने की मांग की है।