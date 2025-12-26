बीकानेर मंडल में 850 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना, जैसलमेर–फलोदी ट्रैक होगा नया

बीकानेर। रेल यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में भारतीय रेल ने एक अहम फैसला लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले राईका बाग-फलोदी-जैसलमेर और लालगढ़-कोलायत-फलोदी रेल खंडों में व्यापक ट्रैक नवीनीकरण परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत दोनों रेल खंडों की ट्रैक संरचना को आधुनिक और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।