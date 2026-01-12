राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान: उद्योगों के लिए खुशखबरी, MSME, हस्तशिल्प क्षेत्र को 58 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी

इस योजना के तहत नई तकनीक अपनाना, बेहतर कौशल विकास, ट्रेनिंग, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है। विभाग ने 9 जिलों में कुल 10 क्लस्टर के लिए 10 प्रोजेक्ट पास किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार इनके स्वीकृत हिस्से की 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक फंडिंग करेगी। जिससे छोटे उद्यमियों और कारीगरों पर आर्थिक बोझ बहुत कम हो जाएगा।