Swami Vivekananda Jayanti: जानें किस राजा ने बदला था स्वामी विवेकानंद का नाम, क्या है राजस्थान से कनेक्शन?

स्वामी विवेकानंद ने 21 अप्रैल 1893 को अपनी दूसरी बार खेतड़ी यात्रा के दौरान राजा अजित सिंह से मुलाकात की थी। इससे पहले वे 7 अगस्त 1891 से लेकर 27 अक्टूबर 1891 तक खेतड़ी में रह चुके थे। स्वामी जी की शिकागो यात्रा से पहले ये उनका खेतड़ी दौरा था। इस यात्रा के दौरान उनके नाम में परिवर्तन के साथ राजा अजित सिंह ने उन्हें उनकी पोशाक, पगड़ी और शिकागो यात्रा के लिए टिकट भी दिया था।