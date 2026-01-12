Rajasthan : अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज पूनम कुमार चौधरी नहीं रहे, सैन्य सम्मान संग अंतिम विदाई दी गई, जानें राजस्थान से क्या है कनेक्शन?

पूनम कुमार ने 2001 में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो मेडल अपने नाम किए है। उन्होंने निशानेबाजी में कुल 88 मेडल जीते हैं, जिसमें 86 नेशनल मेडल में से 17 गोल्ड मेडल जीते है। उनकी खेल उपलब्धियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 में विक्रम अवार्ड तथा राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018 में महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित किया। सीमा सुरक्षा बल ने डीजी व आईजी स्तर पर भी उन्हें कई बार पुरस्कृत किया।