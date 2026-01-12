12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan : अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज पूनम कुमार चौधरी नहीं रहे, सैन्य सम्मान संग अंतिम विदाई दी गई, जानें राजस्थान से क्या है कनेक्शन?

Rajasthan : देश को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी में दो बार मेडल दिलाने वाले सटीक निशानेबाज पूनम कुमार चौधरी का रविवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक छा गया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 12, 2026

International shooter Poonam Kumar Chaudhary has passed away final farewell with military honors know his Rajasthan connection

गिड़ा के कानोड़ निवासी पूनम कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी अंतिम सलामी। फोटो पत्रिका

Rajasthan : देश को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी में दो बार मेडल दिलाने वाले सटीक निशानेबाज पूनम कुमार चौधरी का रविवार को निधन हो गया। बालोतरा के गिड़ा क्षेत्र के कानोड़ निवासी पूनम कुमार के निधन से क्षेत्र सहित पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। उन्होंने खेलों के माध्यम से न केवल देश, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई।

अक्टूबर माह में सेवानिवृत्त हुए पूनम कुमार

पूनम कुमार देश सेवा की मजबूत परंपरा से जुड़े रहे। उनके पिता सुखराम भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके थे, जबकि उनका पुत्र रंजीत चौधरी वर्तमान में भारतीय वायु सेना में कार्यरत है। वहीं पूनम कुमार सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद से हाल ही अक्टूबर माह में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे थे। सेवा काल के दौरान खेलों में विशेष रुचि लेते हुए निशानेबाजी में उल्लेखनीय दक्षता हासिल की।

पूनम कुमार ने निशानेबाजी में कुल 88 मेडल जीते

पूनम कुमार ने 2001 में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो मेडल अपने नाम किए है। उन्होंने निशानेबाजी में कुल 88 मेडल जीते हैं, जिसमें 86 नेशनल मेडल में से 17 गोल्ड मेडल जीते है। उनकी खेल उपलब्धियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 में विक्रम अवार्ड तथा राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018 में महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित किया। सीमा सुरक्षा बल ने डीजी व आईजी स्तर पर भी उन्हें कई बार पुरस्कृत किया।

गांव में छाई शोक की लहर

उनके निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक छा गया। अंतिम संस्कार के दौरान बाड़मेर से नवलाराम के नेतृत्व में बीएसएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान गगनभेदी नारों से वातावरण भावुक हो उठा।

अंतिम विदाई के अवसर पर भाजपा नेता बालाराम मूंढ, सवाई सिंह भाटी, तेजाराम जाजड़ा, नारायण सिंह राजपुरोहित, देरावर सिंह राठौड़, खम्माराम सहित बड़ी संख्या में परिजन, ग्रामीण और परिचित मौजूद रहे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान में इन जिलों में 12 जनवरी को कोहरे-शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट, जानें 13 जनवरी कैसा रहेगा मौसम
जयपुर
Weather Update Meteorological Department 12 January Rajasthan these districts fog and cold wave orange alert Know what 13 January weather

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan : अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज पूनम कुमार चौधरी नहीं रहे, सैन्य सम्मान संग अंतिम विदाई दी गई, जानें राजस्थान से क्या है कनेक्शन?

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: गेमचेंजर साबित होगी रिफाइनरी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत; 50 हजार रोजगार का खुलेगा रास्ता

Pachpadra-Refinery
बाड़मेर

RSRTC Gift : बाड़मेर से जोधपुर के लिए नॉनस्टॉप बस सेवा शुरू, समय की होगी भारी बचत

Barmer to Jodhpur Non-stop bus service Start saving significant travel time
बाड़मेर

बॉर्डर पर संगीत का सलाम, बीएसएफ जवान की आवाज ने जीत लिया दिल

समाचार

हाथ नहीं... फिर भी शिकायत नहीं, पैर से सर्विस कर वॉलीबॉल मैदान में आग लगा रहा परसाराम, जीता देश का दिल.. वीडियो वायरल

बाड़मेर

Balotra News: बालोतरा की जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, 104 करोड़ रुपए से हो रहा काम, यहां जानें

construction of power stations, construction of power stations in Balotra, construction of power stations in Rajasthan, Balotra News, Rajasthan News, Barmer News, विद्युत स्टेशनों का निर्माण, विद्युत स्टेशनों का निर्माण इन बालोतरा, विद्युत स्टेशनों का निर्माण इन राजस्थान, बालोतरा न्यूज, राजस्थान न्यूज, बाड़मेर न्यूज
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.