कैंसर से मौत: आठवें नंबर पर अब राजस्थान, हर दूसरे मरीज की मौत, जानिए कैंसर के बड़े कारण

Rajasthan Cancer Deaths: बाड़मेर। खेतों में अत्यधिक रसायनिक पदार्थ का उपयोग और ओद्यौगिकरण की हौड़ में प्रदूषित हो रही हवा ने अब कैंसर के श्राप की तड़प देश में बढ़ने लगी है। 15 लाख 69 हजार 793 लोगों को एक साल में कैंसर ने जकड़ा है और और लगभग हर दूसरे मरीज की मौत होने से यह आंकड़ा 868588 को हो गया।