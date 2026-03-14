कैंसर से मौत: आठवें नंबर पर अब राजस्थान, हर दूसरे मरीज की मौत, जानिए कैंसर के बड़े कारण

Early Cancer Warning Signs (Image: Freepik)
Rajasthan Cancer Deaths: बाड़मेर। खेतों में अत्यधिक रसायनिक पदार्थ का उपयोग और ओद्यौगिकरण की हौड़ में प्रदूषित हो रही हवा ने अब कैंसर के श्राप की तड़प देश में बढ़ने लगी है। 15 लाख 69 हजार 793 लोगों को एक साल में कैंसर ने जकड़ा है और और लगभग हर दूसरे मरीज की मौत होने से यह आंकड़ा 868588 को हो गया।
राजस्थान अब आठवें नंबर पर है। राज्य में 44402 लोगों की जान एक साल में कैंसर ने ली है। कैंसर के उपचार को मरीजों को सरकारी संस्थाओं की बजाय गुजरात, महाराष्ट्र और अन्यत्र के निजी अस्पतालों में उपचार करवाना पड़ रहा है, जिसमें लाखों रुपए देने के बाद भी जान बचाना मुश्किल हो गया है।
हर दूसरा व्यक्ति बेहिसाब पैसा पानी की तरह बहाकर मौत ही हासिल कर रहा है और परिवार के हिस्से एक सदस्य खोने के साथ इलाज से बढ़े कर्जे को उतारने की पीड़ा अलग से आ रही है। कैंसर परिवार को तोड़ ही नहीं रहा है उनकी जिंदगी को टुकड़े-टुकड़े कर रहा है।
|राज्य
|रोगी
|मृत्यु
|उत्तर प्रदेश
|226,125
|125,184
|महाराष्ट्र
|130,465
|71,696
|पश्चिम बंगाल
|121,639
|67,093
|बिहार
|118,136
|65,571
|तमिलनाडु
|100,937
|54,864
|कर्नाटक
|97,130
|53,253
|मध्य प्रदेश
|88,297
|48,694
|राजस्थान
|80,628
|44,402
|वर्ष
|रोगी
|मृत्यु
|2021
|426,447
|789,202
|2022
|461,427
|808,558
|2023
|496,972
|828,252
|2024
|1,533,055
|848,266
|2025
|1,569,793
|868,588
देश में कैंसर के रोगी लगातार बढ़ रहे है। जीवनशैली, खानपान, रासायनिक खेती इसके मुख्य कारण है। तंबाकू का सेवन और धूम्रपान बड़ा कारक बनता है। संतुलित आहार लें और जीवनशैली का पूरा ध्यान रखें।
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