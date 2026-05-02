बाड़मेर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग: नाकाबंदी के दौरान SHO के सिर में मारी थी गोली, 11 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला

गंभीर घायल रमेश कविया को अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर उनके सिर में फंसी गोली निकाली गई। मामले में दिवेर थाने के एएसआई जगदीशचंद्र ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और पीडीपीपी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। घटना के कुछ समय बाद दिनेश के खिलाफ बाड़मेर सदर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।