Rajasthan Accident: स्टेट हाईवे पर पलटी अंतिम संस्कार से लौट रही गाड़ी, पिता के सामने बेटे की मौत, 4 गंभीर घायल

दुर्घटना के बाद घायलों के जिला अस्पताल पहुंचने पर उनके परिजनों के साथ समाज के लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिव की मोर्चरी पर भी बीसु कला और बीसु खुर्द के ग्रामीण पहुंचकर मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते रहे। बता दें कि इस हादसे में बेटे की मौत और पिता के घायल होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया।