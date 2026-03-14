बाड़मेर समाचार: गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं किए तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

धरना-प्रदर्शन को महेंद्र चौधरी, आजाद सिंह राठौड़, दीपक माली, एडवोकेट सुनीता चौधरी, जिला प्रवक्ता दिनेश कुलदीप, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष भूपेंद्र राजबेरा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र कड़वासरा, तगाराम खति सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन के जिलाध्यक्ष महावीर बोहरा ने किया। इस मौके पर पीसीसी सदस्य रिडमल सिंह दांता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता चेन सिंह भाटी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष करनाराम मेघवाल, चोहटन ब्लॉक अध्यक्ष तिलोक पोटलिया, रूघाराम सारण, सेवादल जिलाध्यक्ष सोनाराम मंसुरिया, महेंद्र जाणी, प्रधान रमेश कुमार, नरेश देव सारण, खेराज प्रजापत, जगदीश पाल चौधरी, गोविंद भील, जयमल सिंह परिहार, हरीश सेंवर, नवाज दर्श, सोहनलाल मंसुरिया, वीपी सिंह महेचा, एडवोकेट महेंद्र चौधरी, किशन कागा, इल्लमदीन समेजा, सुजा मोहम्मद शाह, नीरज जोशी, जगन्नाथ राठी, श्रवण चंदेल, दीपेंद्र जाखड़, साकर खां, हेमपर्वत गोस्वामी, पदम परमार, तोगाराम मेघवाल, उमाशंकर फुलवरिया, वकील पूनम सिंह बाना, सुरेश सोनी, यूसुफ खां, सचिन जोशी, हरीश बोथरा, जितेंद्र चौहान, रुस्तम खां, गोविंदसिंह सोढा, मूलराम पुनड, डूंगर बाना, चन्द्रप्रकाश बेनीवाल, मोहन सोनी, सरूप सिवल, विक्रम मंसूरिया, मांगाराम, गोविंद सिंह सरदारपुरा, हितेश प्रजापत, दिनेश भंसाली, प्रवीण धारीवाल, गोरधन राम डूडी सहित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।