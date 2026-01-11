Army Day 2026 : शौर्य संध्या के रिहर्सल पर 1000 ड्रोन्स का कमाल, जयपुर के आसमान पर लिखी वीर गाथा, दर्शक हुए चकित

आर्मी कमांडर ले. जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि 15 जनवरी का दिन हमारी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 तक यह परेड दिल्ली तक ही सीमित थी। सेना की शौर्य गाथा के गुणगान को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जयपुर में आयोजित की जा रही है। राजस्थान की भूमि ने राणा सांगा, महाराणा प्रताप समेत कई योद्धा दिए हैं। इस बार आर्मी परेड फेस्टिवल के रूप में आयोजित की जा रही है।