Army Day 2026 : शौर्य संध्या के रिहर्सल पर 1000 ड्रोन्स का कमाल, जयपुर के आसमान पर लिखी वीर गाथा, दर्शक हुए चकित

Army Day 2026 : भारतीय सेना की ओर से 15 जनवरी को होने वाली 78वें सेना दिवस के तहत सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार को शौर्य गाथा की संध्या का रिहर्सल आयोजित किया। जिसमें 1000 से अधिक स्वदेशी ड्रोन ने भारत के महान योद्धा के साथ भारतीय सेना की वीरगाथा को आसमान पर उकेर दिया। वहीं जगतपुरा स्थित महल रोड पर आज भारतीय सेना की दूसरी फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हो गई है।
एक हजार से अधिक स्वदेशी डोन का उपयोग कर गुलाबी आसमान में शनिवार को बनाया गया महाभारत के योद्धा अर्जुन का रथ नजर आया, इस पर सारथी भगवान श्रीकृष्ण के साथ सवार होकर अर्जुन बाण चला रहे थे। ये दृश्य सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित शौर्य संध्या की रिहर्सल के दौरान देखने को मिला।
यह आयोजन भारतीय सेना की ओर से 15 जनवरी को 78वें सेना दिवस पर होने वाली परेड के तहत आयोजित किया गया। गुलाबी सर्द शाम में शहरवासियों से खचाखच भरे स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो, डोन शो, पैराशूट शो, तलवारी बाजी, नाटक समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में आर्मी कमांडर ले. जनरल मनजिंदर सिंह शामिल हुए।
आर्मी कमांडर ले. जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि 15 जनवरी का दिन हमारी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 तक यह परेड दिल्ली तक ही सीमित थी। सेना की शौर्य गाथा के गुणगान को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जयपुर में आयोजित की जा रही है। राजस्थान की भूमि ने राणा सांगा, महाराणा प्रताप समेत कई योद्धा दिए हैं। इस बार आर्मी परेड फेस्टिवल के रूप में आयोजित की जा रही है।
शौर्य संध्या के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई नाट्य प्रस्तुति ने देशवासियों को भारतीय योद्धाओं की वीरता से रूबरू कराया। इसमें जवानों ने बालकोट में पर्यटकों पर हुए हमले से लेकर पाकिस्तान में डिस्ट्रॉयड किए गए आंतकी ठिकानों को दर्शाया। उन्होंने बताया कि सेना ने कैसे दुश्मन को धूल चटाई।
शौर्य संध्या में आकर्षण का केन्द्र ‘ड्रोन शो’ रहा, जिसमें एक हजार से अधिक स्वदेशी ड्रोन का उपयोग किया गया। पहला दृश्य महाभारत के योद्धा अर्जुन के रथ का रहा। इसके बाद घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप का दृश्य नजर आया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मी बाई आदि का दृश्य दिखाया गया।
वहीं, आसमान में ड्रोन से तीन रंग की रोशनी में भारत मां (देश का नक्शा) के साथ सेना के जवान को बखूबी दिखाया गया। साथ ही तिरंगा लिए जवानों के दृश्य ने लोगों का मन मोह लिया।
जगतपुरा स्थित महल रोड पर भारतीय सेना की दूसरी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें सेना का जोश और ताकत देखने को मिला। रिहर्सल सुबह 10 बजे से दोपहर 12.25 बजे तक थी।
