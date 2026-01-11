11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Army Day 2026 : शौर्य संध्या के रिहर्सल पर 1000 ड्रोन्स का कमाल, जयपुर के आसमान पर लिखी वीर गाथा, दर्शक हुए चकित

Army Day 2026 : भारतीय सेना की ओर से 15 जनवरी को होने वाली 78वें सेना दिवस के तहत सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार को शौर्य गाथा की संध्या का रिहर्सल आयोजित किया गया। जिसमें 1000 से अधिक स्वदेशी ड्रोन्स ने भारत के महान योद्धा के साथ भारतीय सेना की वीरगाथा को आसमान पर उकेर दिया।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 11, 2026

Army Day 2026 Shaurya Sandhya rehearsal 1000 drones magic writes a bravery saga across Jaipur sky
Play video

ड्रोन्स के बनाए चित्र। फोटो पत्रिका

Army Day 2026 : भारतीय सेना की ओर से 15 जनवरी को होने वाली 78वें सेना दिवस के तहत सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार को शौर्य गाथा की संध्या का रिहर्सल आयोजित किया। जिसमें 1000 से अधिक स्वदेशी ड्रोन ने भारत के महान योद्धा के साथ भारतीय सेना की वीरगाथा को आसमान पर उकेर दिया। वहीं जगतपुरा स्थित महल रोड पर आज भारतीय सेना की दूसरी फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हो गई है।

एक हजार से अधिक स्वदेशी डोन का उपयोग कर गुलाबी आसमान में शनिवार को बनाया गया महाभारत के योद्धा अर्जुन का रथ नजर आया, इस पर सारथी भगवान श्रीकृष्ण के साथ सवार होकर अर्जुन बाण चला रहे थे। ये दृश्य सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित शौर्य संध्या की रिहर्सल के दौरान देखने को मिला।

यह आयोजन भारतीय सेना की ओर से 15 जनवरी को 78वें सेना दिवस पर होने वाली परेड के तहत आयोजित किया गया। गुलाबी सर्द शाम में शहरवासियों से खचाखच भरे स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो, डोन शो, पैराशूट शो, तलवारी बाजी, नाटक समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में आर्मी कमांडर ले. जनरल मनजिंदर सिंह शामिल हुए।

सेना की शौर्य गाथा का गुणगान

आर्मी कमांडर ले. जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि 15 जनवरी का दिन हमारी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 तक यह परेड दिल्ली तक ही सीमित थी। सेना की शौर्य गाथा के गुणगान को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जयपुर में आयोजित की जा रही है। राजस्थान की भूमि ने राणा सांगा, महाराणा प्रताप समेत कई योद्धा दिए हैं। इस बार आर्मी परेड फेस्टिवल के रूप में आयोजित की जा रही है।

डिस्ट्रॉयड किए पाकिस्तान के आंतकी ठिकाने

शौर्य संध्या के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई नाट्य प्रस्तुति ने देशवासियों को भारतीय योद्धाओं की वीरता से रूबरू कराया। इसमें जवानों ने बालकोट में पर्यटकों पर हुए हमले से लेकर पाकिस्तान में डिस्ट्रॉयड किए गए आंतकी ठिकानों को दर्शाया। उन्होंने बताया कि सेना ने कैसे दुश्मन को धूल चटाई।

घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप का दृश्य

शौर्य संध्या में आकर्षण का केन्द्र ‘ड्रोन शो’ रहा, जिसमें एक हजार से अधिक स्वदेशी ड्रोन का उपयोग किया गया। पहला दृश्य महाभारत के योद्धा अर्जुन के रथ का रहा। इसके बाद घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप का दृश्य नजर आया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मी बाई आदि का दृश्य दिखाया गया।

वहीं, आसमान में ड्रोन से तीन रंग की रोशनी में भारत मां (देश का नक्शा) के साथ सेना के जवान को बखूबी दिखाया गया। साथ ही तिरंगा लिए जवानों के दृश्य ने लोगों का मन मोह लिया।

आज हुई आर्मी डे परेड की दूसरी रिहर्सल

जगतपुरा स्थित महल रोड पर भारतीय सेना की दूसरी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें सेना का जोश और ताकत देखने को मिला। रिहर्सल सुबह 10 बजे से दोपहर 12.25 बजे तक थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, आयोग ने सभी जिला कलक्टर को जारी किया नया आदेश
जयपुर
Rajasthan Panchayat elections big update commission has issued instructions for ROs and AROs appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Army Day 2026 : शौर्य संध्या के रिहर्सल पर 1000 ड्रोन्स का कमाल, जयपुर के आसमान पर लिखी वीर गाथा, दर्शक हुए चकित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, इस जगह का तापमान पहुंचा माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस, ​विभाग ने किया अलर्ट जारी

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Rajasthan Weather: पाकिस्तानी हवाओं से राजस्थान में बढ़ी सर्दी, जयपुर में छाएंगे बादल

rajasthan-weather-update
जयपुर

Inspirational story: मरुधरा में इस गांव की डॉक्टर्स फैक्ट्री के नाम से पहचान… हर तीसरे घर में है डॉक्टर, जानें खासियत

कोटडी धायलान गांव डॉक्टर्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Rajasthan Weather Today: राजस्थान के 2 जिलों में पारा माइनस में, जैसलमेर में जमी बर्फ; आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan-Weather-Today
जयपुर

Army Day Parade: फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की दिखी दमदार झलक, देशभक्ति के नारों से गूंजा आसमां

आर्मी डे परेड के लिए फुल ड्रेस ​रिहर्सल, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.