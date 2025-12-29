IMD Rain Alert: राजस्थान में मावठ से होगी नए साल की शुरुआत, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

मौसम केन्द्र ने बताया कि नए साल की पूर्वसंध्या और उसके अगले दिन यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसके चलते राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। यह बारिश ज़्यादातर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं और आसपास के जिलों में दर्ज की जा सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में जनवरी के प्रथम सप्ताह में घना कोहरा पड़ने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट का भी अनुमान जताया है।