29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

IMD Rain Alert: राजस्थान में मावठ से होगी नए साल की शुरुआत, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

Rain On New Year: राजस्थान में नए साल की शुरुआत ठंडी हवाओं और मावठ के साथ होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की चेतावनी दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Dec 29, 2025

Light-rain

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तेज ठंडी हवाओं के बीच मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग (IMD) ने नए साल के अवसर पर राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश यानी मावठ की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश मुख्य रूप से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में देखने को मिल सकती है।

सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम केन्द्र ने बताया कि नए साल की पूर्वसंध्या और उसके अगले दिन यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसके चलते राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। यह बारिश ज़्यादातर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं और आसपास के जिलों में दर्ज की जा सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में जनवरी के प्रथम सप्ताह में घना कोहरा पड़ने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट का भी अनुमान जताया है।

7 शहरों में 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा तापमान

मौसम केन्द्र के अनुसार अगले तीन-चार दिनों तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहेगा। रविवार को राज्य के 23 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं, सात शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से भी कम रहा।

ये रहा तापमान

न्यूनतम तापमान माउंट आबू 1.0
फतेहपुर 2.1
करौली 2.4
दौसा 3.9
पाली 3.6
सीकर 3.5
लूणकरणसर 4.6
अलवर 5.0
अंता-बारां 5.1
चूरू 5.4
सिरोही 5.5
जालोर 5.9
जयपुर 8.5
अजमेर 6.8
कोटा 7.6

ये भी पढ़ें

Save Aravalli : अवैध खनन पर सीएम भजनलाल का ऐलान, राजस्थान के 20 जिलों में 29 दिसम्बर-15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान
जयपुर
CM Bhajanlal announcement on illegal mining 29 December to 15 January Rajasthan 20 districts conducted a special campaign

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 09:30 am

Published on:

29 Dec 2025 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / IMD Rain Alert: राजस्थान में मावठ से होगी नए साल की शुरुआत, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नशे के आदि लुटेरों ने पांच युवकों के मोबाइल, बैग, पर्स व नकदी छीनी, दो आरोपी गिरफ्तार 

समाचार

Rajasthan Crime: जिस नाबालिग लड़की का बलात्कार करने पर गया था जेल, अब उसी का अपहरण कर ले गया आरोपी

Crime News
सीकर

khatu Dham fair: खाटू धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रींगस के लिए रेलवे चलाएगा 24 मेला स्पेशल ट्रेन

khatu shyam Fair Special Train
सीकर

सीकर में लड़कियां और महिलाएं क्यों छोड़ रही घर? परिवार-पुलिस की बढ़ी टेंशन, जानें 5 साल में कितने बढ़ गए मामले?

Sikar News
सीकर

नेत्रदान: शिक्षिका ने मृत्यु के बाद भी बांटी रोशनी , विडंबना: सीकर में नेत्रदान सुविधा नहीं होने से सरदारशहर से आई टीम

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.