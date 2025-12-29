KhatuShyam Ji: खाटू में भक्तों की कतार, पांच दिनों में आएंगे 30 लाख भक्त, जानें दर्शन व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान

खाटूश्यामजी/सीकर। हारे के सहारे, लखदातारी बाबा श्याम की पावन नगरी खाटूधाम में पांच दिवसीय नववर्ष मेले का आगाज हो गया। दो जनवरी तक श्यामनगरी में 30 लाख से अधिक भक्तों के आने की आस है। मेले को लेकर प्रशासन, पुलिस व श्याम मंदिर कमेटी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। भक्तों की संख्या को देखते हुए दर्शन, यातायात और पार्किंग की व्यवस्थाएं फाल्गुन मेले की तर्ज पर की गई हैं। रींगस से पैदल आने वाले श्रद्धालु के लिए रींगस रोड, मेला डायवर्जन, पुराना बिजली ग्रिड, खटीकान मोहल्ला , होटल खाटूश्यामजी पैलेस, कैरपुरा तिराहा, चारण खेत, लखदातार मैदान, कुमावत कृषि फार्म के रास्ते श्याम मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे। यहां 75 फीट मुख्य मेला मैदान में बनी 14 कतारों से गुजरने के बाद लखदातारी बाबा श्याम के दर्शन कराए जाएंगे।