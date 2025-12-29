29 दिसंबर 2025,

सोमवार

सीकर

KhatuShyam Ji: खाटू में भक्तों की कतार, पांच दिनों में आएंगे 30 लाख भक्त, जानें दर्शन व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान

Khatu Shyamji Mela : हारे के सहारे, लखदातारी बाबा श्याम की पावन नगरी खाटूधाम में पांच दिवसीय नववर्ष मेले का आगाज हो गया। दो जनवरी तक श्यामनगरी में 30 लाख से अधिक भक्तों के आने की आस है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Dec 29, 2025

फोटो पत्रिका

खाटूश्यामजी/सीकर। हारे के सहारे, लखदातारी बाबा श्याम की पावन नगरी खाटूधाम में पांच दिवसीय नववर्ष मेले का आगाज हो गया। दो जनवरी तक श्यामनगरी में 30 लाख से अधिक भक्तों के आने की आस है। मेले को लेकर प्रशासन, पुलिस व श्याम मंदिर कमेटी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। भक्तों की संख्या को देखते हुए दर्शन, यातायात और पार्किंग की व्यवस्थाएं फाल्गुन मेले की तर्ज पर की गई हैं। रींगस से पैदल आने वाले श्रद्धालु के लिए रींगस रोड, मेला डायवर्जन, पुराना बिजली ग्रिड, खटीकान मोहल्ला , होटल खाटूश्यामजी पैलेस, कैरपुरा तिराहा, चारण खेत, लखदातार मैदान, कुमावत कृषि फार्म के रास्ते श्याम मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे। यहां 75 फीट मुख्य मेला मैदान में बनी 14 कतारों से गुजरने के बाद लखदातारी बाबा श्याम के दर्शन कराए जाएंगे।

वाहनों के लिए रूट व पार्किंग व्यवस्था

रींगस से आने वाले श्याम भक्तों के वाहन शाहपुरा होते हुए 52 बीघा सरकारी पार्किंग में खड़े होंगे, जिनका निकास मंढा मार्ग रहेगा। पलसाना या जीणमाता से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन सांवलपुरा किसान गोशाला के पास पार्किंग में खड़े किए जाएंगे, जिनका निकास पलसाना–जीणमाता मार्ग रहेगा। दांतारामगढ़ से आने वालों के लिए श्याम पाठशाला के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहीं रेनवाल–लामियां रोड से आने वाले वाहनों को सीतारामपुरा जोहड़ी में ठहराया जाएगा।

चारण खेत में जिगजैग तैयार व दर्शन मार्ग टीनशेड से कवर

भक्तों के भीड़ को देखते हुए चारण खेत को भी इस नववर्ष मेले में शामिल किया गया है। यहां बांस-बल्लियों से जिगजैग लाइन तैयार की गई है। भीड़ को नियंत्रित रखने और कस्बे के अंदर प्रवेश से रोकने के लिए रींगस रोड से मेला डायवर्जन होते हुए चारण खेत तक पूरे मार्ग को एक तरफ से टीनशेड से कवर किया गया है, बाकि कई जगहों पर आपतकाल व स्थानीय लोगों के लिए साइड रास्ता छोड़ा गया।

दर्शन व्यवस्था पर मंदिर कमेटी की पैनी नजर

श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान व मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर को एकादशी पर बाबा श्याम का दरबार सुगंधित फूलों व आर्टिफिशियल सामग्री से और आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। इसके लिए कुशल बंगाली कारीगर तैयारियों में जुटे हुए हैं। कमेटी कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने बताया कि मेला अवधि में प्रतिदिन बाबा श्याम का विदेशी व सुगंधित फूलों से भव्य श्रृंगार होगा।

29 से 2 तक वीआईपी दर्शन पूर्णतया बंद

मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए डिप्टी आनंद राव ने बताया कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी को रींगस-खाटू मार्ग नो-व्हीकल जोन रहेगा। मेले में करीब 3000 पुलिसकर्मी, होमगार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी व आरएसी बटालियन तैनात रहेगी। थानाप्रभारी पवन चौबे ने बताया कि मेला अवधि में वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। मेले के आगाज से पहले रविवार को सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत, एएसपी रींगस दीपक गर्ग आदि ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

Updated on:

29 Dec 2025 05:04 pm

Published on:

29 Dec 2025 05:00 pm

सीकर

