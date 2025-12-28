नशे के आदि लुटेरों ने पांच युवकों के मोबाइल, बैग, पर्स व नकदी छीनी, दो आरोपी गिरफ्तार 

लुटेरों ने सबसे पहले बालूराम कंपाउंडर की गली में लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक बुजुर्ग के धक्का देकर उससे नकदी छीन ले गए थे। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक पैदल जा रहे युवक विजय कुमार जांगिड़ का पीछा किया। एक कार व एक ऑयल टैंकर के पास अचानक से विजय की गर्दन दबोच ली और उसे दाेनोंवाहनाें के बीच खाली जगह में ले जाकर उसका बैग, मोबाइल व एक हजार रुपए की नकदी छीन ली। बैग में बाइक की चाबी, टिफिन व अन्य सामान रखा था। आरोपियों ने विजय की गर्दन तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि उसने अपने हाथ से माेबाइ नहीं छोड़ा। बदमाश कुछ ही दूरी पर खड़े साथी लुटेरे की स्कूटी पर सवार होकर भाग गए। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया।