नशे के आदि लुटेरों ने पांच युवकों के मोबाइल, बैग, पर्स व नकदी छीनी, दो आरोपी गिरफ्तार 

सीकर. चरस, स्मैक, एमडी, गांजा सहित सूखे नशे की लत के चलते युवा वर्ग चोरियां व लूट की वारदातों को अंजाम देने लगा है। शनिवार रात को सीकर शहर से पांच से छह लुटेरों ने राह चलते युवकों, हॉस्टल के बाहर बैठे लड़कों व बुजुर्गों से लूट की वारदात की। हालाांकि सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपियों का पीछा कर दो आरोपियाें को मंढा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से लूट में उपयोग में ली गई स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। हालांकि तीन लुटेरे भाग छूटे।
उद्योग नगर थाना थानाधिकारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि नशे के आदि बदमाश युवा चाेरी, लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार देर शाम रात 7.30 बजे से लेकर 9.30 बजे तक करीब दो घंटे में एक स्कूटी व एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए लुटेरों ने पांच लोगों के मोबाइल और रुपए, पर्स, बैग व अन्य सामान लूट लिया। वारदात करके लुटेरे गलियों व शहर के अंदर के रास्तों से फरार हो गए। हालांकि उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार व उनकी टीम ने देर रात तक सीसीटीवी फुटेज खंगाल और आरोपियों का पीछा करके दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया।
लुटेरों ने सबसे पहले बालूराम कंपाउंडर की गली में लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक बुजुर्ग के धक्का देकर उससे नकदी छीन ले गए थे। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक पैदल जा रहे युवक विजय कुमार जांगिड़ का पीछा किया। एक कार व एक ऑयल टैंकर के पास अचानक से विजय की गर्दन दबोच ली और उसे दाेनोंवाहनाें के बीच खाली जगह में ले जाकर उसका बैग, मोबाइल व एक हजार रुपए की नकदी छीन ली। बैग में बाइक की चाबी, टिफिन व अन्य सामान रखा था। आरोपियों ने विजय की गर्दन तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि उसने अपने हाथ से माेबाइ नहीं छोड़ा। बदमाश कुछ ही दूरी पर खड़े साथी लुटेरे की स्कूटी पर सवार होकर भाग गए। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया।
सीकर शहर में पीड़ित अनवर, विक्रम मीणा, अमित दुबे से मोबाइल, पर्स व बैग आदि छीनकर भाग छूटे। लुटेरों ने जयपुर रोड पर बालाजी धर्म कांटा के पीछे हॉस्टल में रहने वाले विकास का मोबाइल छीन लिया। विकास खाना खाने के बाद हॉस्टल के बाहर सीढ़ियों में बैठा था। स्कूटी सवार तीन लुटेरों ने विकास से रास्ता पूछने के बहाने बुलाया। लुटेरे विकास का 40 हजार रुपए का मोबाइल छीनकर भाग गए।
