कम उम्र में ही परणा रहे बेटा-बेटी, 9 माह में 866 नाबालिगों ने थामा हाथ, नहीं थम रही लोगों की ‘जिद’

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2024 से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चला रखा है, लेकिन प्रदेश में उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। जयपुर जिले में भी बाल विवाह के मामले सामने आए है। प्रशासन को 25 बाल विवाह की सूचना मिली, हालांकि इनमें 13 मामले झूठे निकले। 12 बाल विवाह सही पाए गए, जिनमें से 3 बाल विवाह समझाइश से रुकवाए, बाकि 9 मामलों में प्रशासन की सहायता ली गई।