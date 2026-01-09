Army Day Parade: फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना के साहस-शौर्य और स्वाभिमान का जीवंत प्रदर्शन, हजारों युवा-विद्यार्थी व आमजन हुए शामिल

रिहर्सल में मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पिपराई, कोम्बई और राजपालयम जैसी स्वदेशी नस्लों के डॉग्स ने परेड में अभ्यास किया। विशेष रूप से चश्मा लगाए मुधोल हाउंड ने अपनी चुस्ती, फुर्ती और आक्रामकता से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज करतब दिखाए। पिरामिड निर्माण, एक टायर पर बाइक दौड़ाना तथा संतुलन साधते हुए अशोक स्तंभ और कमल जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रदर्शन कर जवानों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।