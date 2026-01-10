शरीर ही ब्रह्माण्ड – स्त्री : माया का मातृत्व भाव



अक्षर पुरुष हृदय रूप में प्रमुख कार्य करता है। ईश्वर का कर्म क्षेत्र है। स्त्री ही माया से महामाया रूप में देव प्राणों के साथ निर्माण कर्म करती है। स्त्री-पुरुष के मूल भाव- वपन काल के- तथा माता के भाव, गर्भकाल के ही संस्कारों का निर्माण करते हैं। शब्द (सरस्वती) और अर्थ (लक्ष्मी) यूं तो दोनों ही साथ रहते हैं, किन्तु सूक्ष्म देह में सरस्वती की तथा स्थूल देह में लक्ष्मी की प्रधानता रहती है। लक्ष्मी चिति रूप में देह का निर्माण करती है, सरस्वती चितेनिधेय रूप में शरीर की महिमा बनती है। इसके निर्माण का हेतु मां का भावनात्मक संवाद है। इसी से देव-असुर रूप मन का निर्माण होता है। जीवन में व्यक्ति वैसे ही कर्म किया करता है। माया अगली योनि की योजना बनाती जाती है।