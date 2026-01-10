Amit Shah : जयपुर में 10 हजार पुलिस कांस्टेबलों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे अमित शाह, देर रात पहुंचे जोधपुर

केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात 12.15 बजे जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंतसिंह बिश्नोई, विधायक बाबूसिंह राठौड़, देवेन्द्र जोशी, अतुल भंसाली ने गृहमंत्री की अगवानी की। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह कड़ी सुरक्षा में सीमा सुरक्षा बल के अफसर मैस पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे।