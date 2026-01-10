10 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Amit Shah : जयपुर में 10 हजार पुलिस कांस्टेबलों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे अमित शाह, देर रात पहुंचे जोधपुर

Amit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी में चयनित 10 हजार पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 10, 2026

Amit Shah 10,000 police constables hand over appointment letters today in Jaipur Arrived in Jodhpur late at night

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने की अगवानी। फोटो पत्रिका

Amit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साल 2026 में पहली बार राजस्थान में आज कदम पड़ेंगे। अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी में चयनित 10 हजार पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का शनिवार को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर अगवानी की।

पुलिस कांस्टेबलों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

बताया जा रहा है कि शनिवार 10 जनवरी को जयपुर के शास्त्री नगर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नव चयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हाल ही में 10 हजार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती हुई है। अलग-अलग जिलों में चयनित हुए कांस्टेबलों को जयपुर बुलाया गया है। टॉपर्स को गृहमंत्री अमित शाह के हाथों नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे जबकि अन्य कांस्टेबलों को पुलिस अधिकारियों की ओर से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।

सीएम भजनलाल ने तैयारियों का लिया जायजा

इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचे। उन्होंने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में शनिवार को आयोजित होने वाले ‘आरक्षक नव नियुक्ति समारोह’ की तैयारियों का जायजा लिया तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

सीएम भजनलाल शर्मा ने समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

गृहमंत्री अमित शाह रात 12.15 बजे जोधपुर पहुंचे

केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात 12.15 बजे जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंतसिंह बिश्नोई, विधायक बाबूसिंह राठौड़, देवेन्द्र जोशी, अतुल भंसाली ने गृहमंत्री की अगवानी की। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह कड़ी सुरक्षा में सीमा सुरक्षा बल के अफसर मैस पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे।

वे शनिवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित माहेश्वरी ग्लोबन एक्सपो में शामिल होंगे।

