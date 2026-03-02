Iran Israel War Update : जयपुर से गल्फ कंट्री की फ्लाइट पर पूरी तरह ब्रेक, कब शुरू होगा संचालन, असमंजस

Iran Israel War Update : मध्य पूर्व के खाड़ी देशों में बिगड़ते हालात का असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। दुबई एयर स्पेस बंद होने के चलते जयपुर से दुबई और शारजाह के बीच संचालित छह उड़ानों का संचालन रद्द रहा। इससे सैकड़ों यात्री परेशान हुए, वहीं एयरलाइंस कंपनियां री-शेड्यूल और रिफंड को लेकर असमंजस में दिखीं।