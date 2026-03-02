Iran Israel War Update : जयपुर से गल्फ कंट्री की फ्लाइट पर पूरी तरह ब्रेक, कब शुरू होगा संचालन, असमंजस

फाइल फोटो पत्रिका
Iran Israel War Update : मध्य पूर्व के खाड़ी देशों में बिगड़ते हालात का असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। दुबई एयर स्पेस बंद होने के चलते जयपुर से दुबई और शारजाह के बीच संचालित छह उड़ानों का संचालन रद्द रहा। इससे सैकड़ों यात्री परेशान हुए, वहीं एयरलाइंस कंपनियां री-शेड्यूल और रिफंड को लेकर असमंजस में दिखीं।
बैंकॉक और मलेशिया को छोड़कर अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जयपुर का हवाई संपर्क पूरी तरह टूट गया है। दुबई एयर स्पेस बंद होने से जयपुर से शारजाह, दुबई, अबूधाबी और मस्कट के बीच हवाई सेवाओं पर अस्थायी रूप से ब्रेक लग गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हालात कब तक सामान्य होंगे और उड़ानों का संचालन दोबारा कब शुरू हो सकेगा।
इस स्थिति से गल्फ देशों में फंसे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं, बैंकॉक और मलेशिया जाने वाली उड़ानों पर भी खतरा मंडराने लगा है। एविएशन सूत्रों के अनुसार यदि क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता है, तो इन रूट्स की उड़ानों को भी अस्थायी रूप से रद्द या डायवर्ट किया जा सकता है।
दूसरी ओर, एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले संबंधित एयरलाइन से अपनी फ्लाइट की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें। सुरक्षा एजेंसियां और नागरिक उड्डयन विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
