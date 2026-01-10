Jaipur : दुर्गापुरा स्टेशन जयपुर पर अचानक बदला प्लेटफॉर्म, ट्रेन यात्रियों में मची अफरा-तफरी

रेलवे ने अगले महीने से 9 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह से भगत की कोठी-दादर-भगत की कोठी ट्रेन, जोधपुर-दादर- जोधपुर, अजमेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-अजमेर जन शताब्दी, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन, जयपुर-दिल्ली कैंट-जयपुर सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन, दिल्ली कैंट-बठिण्डा-दिल्ली कैंट ट्रेन, जयपुर-उदयपुर सिटी-जयपुर स्पेशल ट्रेन व उदयपुर सिटी-असारवा-उदयपुर सिटी ट्रेन में अलग-अलग श्रेणी के 14 जोड़ी कोच जोड़ने का निर्णय लिया है।