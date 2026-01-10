10 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Jaipur : दुर्गापुरा स्टेशन जयपुर पर अचानक बदला प्लेटफॉर्म, ट्रेन यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Jaipur : जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन पर शुक्रवार रात इंदौर जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदल दिए जाने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इसके साथ ही रेलवे ने अगले महीने से 9 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है। जानिए इनके नाम।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 10, 2026

Durgapura station Jaipur suddenly changed platform train passengers chaos Railways add extra coaches to 9 pairs trains know names

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur : जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन पर शुक्रवार रात इंदौर जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदल दिए जाने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक दिक्कत परिवार, बच्चों और बुजुर्गों के साथ सफर कर रहे लोगों को हुई।

दरअसल, रात 9 बजे दुर्गापुरा स्टेशन से इंदौर जाने वाली जयपुर-इंदौर ट्रेन आने वाली थी। निर्धारित प्लेटफॉर्म पर उस समय एक मालगाड़ी खड़ी थी। इंडिकेशन बोर्ड पर भी उसी प्लेटफॉर्म का नंबर और कोच की जानकारी प्रदर्शित होती रही, जिससे यात्री वहीं खड़े रहे।

अचानक ट्रेन के आने से लगभग दस मिनट पहले अनाउंसमेंट कर प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। सूचना मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्रियों को दौड़कर ट्रेन पकड़नी पड़ी। इस अव्यवस्था को लेकर यात्रियों में भारी रोष देखने को मिला।

सिंगल लाइन के कारण गफलत

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी लोडेड थी और सिंगल लाइन होने के कारण उसका ट्रैक बदला नहीं जा सका। इसी कारण प्लेटफॉर्म बदलना पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।

9 जोड़ी ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच

रेलवे ने अगले महीने से 9 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह से भगत की कोठी-दादर-भगत की कोठी ट्रेन, जोधपुर-दादर- जोधपुर, अजमेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-अजमेर जन शताब्दी, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन, जयपुर-दिल्ली कैंट-जयपुर सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन, दिल्ली कैंट-बठिण्डा-दिल्ली कैंट ट्रेन, जयपुर-उदयपुर सिटी-जयपुर स्पेशल ट्रेन व उदयपुर सिटी-असारवा-उदयपुर सिटी ट्रेन में अलग-अलग श्रेणी के 14 जोड़ी कोच जोड़ने का निर्णय लिया है।

Updated on:

10 Jan 2026 07:25 am

Published on:

10 Jan 2026 07:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur : दुर्गापुरा स्टेशन जयपुर पर अचानक बदला प्लेटफॉर्म, ट्रेन यात्रियों में मची अफरा-तफरी

