Jaipur : दुर्गापुरा स्टेशन जयपुर पर अचानक बदला प्लेटफॉर्म, ट्रेन यात्रियों में मची अफरा-तफरी

फाइल फोटो पत्रिका
Jaipur : जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन पर शुक्रवार रात इंदौर जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदल दिए जाने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक दिक्कत परिवार, बच्चों और बुजुर्गों के साथ सफर कर रहे लोगों को हुई।
दरअसल, रात 9 बजे दुर्गापुरा स्टेशन से इंदौर जाने वाली जयपुर-इंदौर ट्रेन आने वाली थी। निर्धारित प्लेटफॉर्म पर उस समय एक मालगाड़ी खड़ी थी। इंडिकेशन बोर्ड पर भी उसी प्लेटफॉर्म का नंबर और कोच की जानकारी प्रदर्शित होती रही, जिससे यात्री वहीं खड़े रहे।
अचानक ट्रेन के आने से लगभग दस मिनट पहले अनाउंसमेंट कर प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। सूचना मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्रियों को दौड़कर ट्रेन पकड़नी पड़ी। इस अव्यवस्था को लेकर यात्रियों में भारी रोष देखने को मिला।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी लोडेड थी और सिंगल लाइन होने के कारण उसका ट्रैक बदला नहीं जा सका। इसी कारण प्लेटफॉर्म बदलना पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।
रेलवे ने अगले महीने से 9 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह से भगत की कोठी-दादर-भगत की कोठी ट्रेन, जोधपुर-दादर- जोधपुर, अजमेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-अजमेर जन शताब्दी, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन, जयपुर-दिल्ली कैंट-जयपुर सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन, दिल्ली कैंट-बठिण्डा-दिल्ली कैंट ट्रेन, जयपुर-उदयपुर सिटी-जयपुर स्पेशल ट्रेन व उदयपुर सिटी-असारवा-उदयपुर सिटी ट्रेन में अलग-अलग श्रेणी के 14 जोड़ी कोच जोड़ने का निर्णय लिया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग