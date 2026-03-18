Weather Alert: गरजेंगे बादल-चमकेगी बिजली, किसी भी वक्त हो सकती है ताबड़तोड़ बारिश, एक साथ डबल अलर्ट जारी

वहीं जोधपुर ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक मौसम की करवट के बाद क्षेत्र के किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। बुधवार को पूरे दिन चली तेज हवाओं के साथ आसमान से बरसती बौछारों ने किसानों के चेहरे पर चिन्ता की लकीर खींच दी। क्षेत्र के किसानों के खेतों में इन दिनों बड़ी संख्या में रबी की फसल रायड़ा, सरसों, जीरा, गेहूं एवं ईसबगोल की फसलें खड़ी हैं, लेकिन पूरे दिन चली तेज हवाओं के कारण फसलें जमीद्दोज होने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।