Nagaur Crime: रसद विभाग की कार्रवाई से हड़कंप, होटल संचालक बोला- खुद को लगा दूंगा आग, अफरा-तफरी मची

रसद विभाग की टीम ने बायपास बस स्टैंड और गौड़ाबास क्षेत्र में संचालित होटलों व रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई करते हुए चार स्थानों से कुल 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जांच के दौरान पाया गया कि इन सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। इसी दौरान बायपास तिराहे स्थित होटल ‘दिल्ली जायका बिरयानी कॉर्नर’ पर पहुंची टीम का होटल संचालक से विवाद हो गया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।