कुलिश जन्मशती पर्व: जनता के लिए सरकार के साथ और सरकार के खिलाफ भी थे कुलिश जी

प्रधानमंत्री की आज की यात्रा को हमें इसी संदर्भ में देखना है। वे हर एक राज्य में जा रही हैं। कृषि का विषय राज्यों की सूची में आता है, किन्तु राज्यों में जो उदासीनता या शिथिलता इस मामले में देखने में आई है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कदम रखा है ताकि राज्यों की नींद उड़े। मुख्यमंत्रियों की काबलियत अब इस बात में नहीं मानी जाएगी कि उनकी मुट्ठी में कितने विधायक हैं, बल्कि इस बात में समझी जाएगी कि वे कितने लोगों का पेट पाल सकते हैं। अन्न की पैदावार के लिए अब मुख्यमंत्रियों पर सीधी जिम्मेदारी डाली जाएगी। भौगोलिक परिस्थितियाँ और साधनों का रोना सुनने के लिए अब किसी को फुर्सत नहीं है। सीधा सवाल है अपना पेट आप भरने का। अगर वे आज भी दिन के उजाले की तरह दिखने वाली सच्चाई को न समझ पाए, तो उनकी टोपियां उछलते देर नहीं लगेगी, चाहे वह विदेशियों के हाथों उछले या भूखे भारतीयों के हाथों। प्रधानमंत्री के मन में यह बात घर कर गई है और उनकी यात्रा का यही एक संदेश है।