Rajasthan Pre-Budget Meeting : चिकित्सा विशेषज्ञों से सीएम भजनलाल को मिले कई सुझाव, पढ़ें, बताएं क्या आप सहमत हैं?

Rajasthan Pre-Budget Meeting : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए प्रस्तावित हीलिंग पॉलिसी जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया गया। इस दौरान आरजीएचएस में हो रहे घोटालों की रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की गई।