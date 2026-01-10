Rajasthan Pre-Budget Meeting : चिकित्सा विशेषज्ञों से सीएम भजनलाल को मिले कई सुझाव, पढ़ें, बताएं क्या आप सहमत हैं?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Rajasthan Pre-Budget Meeting : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए प्रस्तावित हीलिंग पॉलिसी जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया गया। इस दौरान आरजीएचएस में हो रहे घोटालों की रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की गई।
सीएम भजनलाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा संवेदना से जुड़ा क्षेत्र है। बजट पूर्व संवाद का उद्देश्य विशेषज्ञों के सुझावों से एक ऐसा बजट तैयार करना है, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और राजस्थान इस क्षेत्र में सिरमौर बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1- बोन बैंक और स्किन बैंक की स्थापना।
2- मेडिकल डिवाइस उद्योग को प्रदेश में प्रोत्साहन।
3- फार्मेसी काउंसिल का पुनर्गठन।
4- मां योजना के पैकेज में सुधार।
5- 10 हजार निःशुल्क प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव।
6- बंद पड़ी सरकारी दवा कंपनी आरडीपीएल को शीघ्र शुरू करना।
7- नकली दवा और मिलावटखोरों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए।
बैठक में आरजीएचएस योजना में ओपीडी सुविधा को वरिष्ठ नागरिकों तक सीमित करने तथा पुनर्भरण प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया। विशेषज्ञों का कहना था कि इससे खर्च और संभावित घोटालों पर नियंत्रण होगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग