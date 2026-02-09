Rajasthan Government Decision : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब आम जनता के लिए भी खुलेंगे ‘राजसी’ दरवाजे

Rajasthan Government Decision : राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी सर्किट हाउस (विश्राम भवनों) के द्वार अब निजी मेहमानों के लिए भी खोल दिए हैं। विभाग के संयुक्त शासन सचिव दाताराम के नवीन आदेशों के बाद, अब भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में भी आम नागरिक ठहर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से यहां भी रौनक बढ़ जाएगी।