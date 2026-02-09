9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan Government Decision : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब आम जनता के लिए भी खुलेंगे ‘राजसी’ दरवाजे

Rajasthan Government Decision : राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का बड़ा फैसला। प्रदेश में आम जनता के लिए भी 'राजसी' दरवाजे अब खुलेंगे। राजस्थान के सभी सर्किट हाउस (विश्राम भवनों) में अब निजी मेहमान सरकारी आतिथ्य का आनंद उठा सकेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 09, 2026

Rajasthan government big decision The royal doors Circuit House will now be opened to general public

भीलवाड़ा का सर्किट हाउस। फोटो पत्रिका

Rajasthan Government Decision : राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी सर्किट हाउस (विश्राम भवनों) के द्वार अब निजी मेहमानों के लिए भी खोल दिए हैं। विभाग के संयुक्त शासन सचिव दाताराम के नवीन आदेशों के बाद, अब भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में भी आम नागरिक ठहर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से यहां भी रौनक बढ़ जाएगी।

राजस्थान के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत यहां आवास की सुविधा और पूर्व आरक्षण विभागीय नियमों के अधीन होगा। सरकारी दौरों पर आने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि सरकार के मंत्रियों के लिए यहां के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जिसके बाद उपलब्धता के आधार पर निजी बुकिंग स्वीकार की जाएगी।

किफायती और सुरक्षित आवास

राजस्थान के सर्किट हाउस अपनी भव्यता और बेहतरीन लोकेशन के लिए जाने जाते हैं। यहां ठहरने वाले मेहमानों को किफायती और सुरक्षित आवास के साथ शहर के मुख्य केंद्रों में स्थित सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा।

हेरिटेज लुक और आधुनिक सुविधा

यहां शुद्ध और पारंपरिक राजस्थानी भोजन के साथ-साथ कस्टमाइज्ड डाइट की सुविधा मिलेगी। हेरिटेज लुक और आधुनिक सुविधाओं (एसी, वाई-फाई, टीवी) से लैस बड़े कमरे यहां खास होंगे। पार्किंग और लॉन में पर्याप्त पार्किंग स्पेस और टहलने के लिए सुंदर बगीचे विशेषता रहेगी। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Pensioners : राजस्थान में 14.84 लाख पेंशनर्स ने नहीं करवाया सत्यापन, विभाग चिंतित, वेरिफिकेशन के लिए बनाई नई योजना
जयपुर
Rajasthan 14.84 lakh pensioners not completed their verification department concerned new plan created

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 01:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan Government Decision : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब आम जनता के लिए भी खुलेंगे ‘राजसी’ दरवाजे

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा डेयरी का रिकॉर्ड: 54 साल में पहली बार बिना चेयरमैन पूरा हुआ बोर्ड का कार्यकाल, 10 अप्रैल से फिर लगेगा प्रशासक राज

Bhilwara Dairy News
भीलवाड़ा

दर्दनाक हादसा: ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, युवक की मौत, दो दिन पूर्व हुई थी सगाई

Bhilwara Car Accident
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में बालिकाओं के लिए अच्छी खबर: DMFT ने दी बड़ी सौगात, 99 सरकारी स्कूलों के लिए 3.68 करोड़ मंजूर

DMFT Fund Rajasthan Schools
भीलवाड़ा

राजस्थान में छात्रों की बल्ले-बल्ले: खाते में आएंगे 15-15 हजार रुपए, शिक्षा विभाग ने जारी किया 50 लाख का बजट

Rajasthan Students to Get Rs 15000 Each
भीलवाड़ा

अफीमची तोते…! तारों पर उलटा लटकते, यहां वहां गिरते-पड़ते, अफीम के खेतों ने तोतों को बनाया नशेड़ी

Opium-addicted parrots
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.