Bhilwara: बुजुर्ग ने भरे मंच से किया सवाल तो बीजेपी विधायक ने हाथ पर लिखकर दी ‘गारंटी’, लोग हो गए हैरान

उन्होंने उसी समय अपनी जेब से पेन निकाला और बुजुर्ग की हथेली पर लिख दिया, 'एक वर्ष में पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।' यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। मौका जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कांटी क्षेत्र में आयोजित एक भव्य लोकार्पण समारोह का था। विधायक गोपीचंद मीणा यहां करोड़ों रुपए की लागत से हुए 10 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे थे।