राजस्थान में यहां 7.50 करोड़ की लागत से बनेगी 10 गांवों को जोड़ने वाली पुलिया, विभाग ने दी मंजूरी

रावतभाटा की लुहारिया पंचायत की पाडाझर माताजी की पुलिया अब राजस्थान परमाणु बिजलीघर की ओर से सामाजिक सरोकारों में बनाई जाएगी। इसके लिए नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड की समिति की ओर से 19 अगस्त की बैठक में केंद्रीय वन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी कर दी है। इस पुलिया के निर्माण पर लगभग 7 करोड 50 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यह पुलिया भैंसरोड़गढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में है। इस पुलिया का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से 3 साल में दो बार कराया गया। पानी की भारी आवक होने से पुलिया दोनों बार बह गई। इस बार भी गांव टापू बने हुए थे।