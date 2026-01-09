Weather News : सुबह-शाम घने कोहरे में लिपटा कोटा, दिन में धूप खिलने से मिली राहत

फोटो पत्रिका
शहर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। शुक्रवार सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चलते रहे। इसके साथ ही सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई। सुबह आसमान में बादल छाए रहे, जिससे सर्दी का असर और तेज हो गया। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, खुले में काम करने वाले मजदूर, किसान और रेहड़ी-ठेला संचालक ठंड से सबसे अधिक प्रभावित रहे।
हालांकि सुबह करीब 10 बजे के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। बादल छंटने के साथ तेज धूप खिली, जिससे लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली। धूप निकलने के बाद बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर रौनक बढ़ी, लेकिन दिनभर ठंडी हवा चलने से पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। सर्द मौसम को देखते हुए लोग गर्म पेय पदार्थों और धूप का सहारा लेकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सकों ने सलाह दी कि लोग सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़े पहनें और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखें।
स्टेशन का पारा 5.5 डिग्री
नए कोटा का अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटे की रही। स्टेशन का अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 17.8 व न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
अति शीत दिन और अति घना कोहरा रहने का अलर्ट
मौसम विभाग ने कोटा और बूंदी जिलों के लिए 10 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दोनों जिलों में अति शीत दिन और अति घना कोहरा दर्ज किए जाने की संभावना जताई है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। पिलानी और झुंझुनूं में 4.2 मिमी बारिश हुई। वहीं राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा और कहीं-कहीं शीत दिन की स्थिति बनी रही।
प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अगले दो से तीन दिन घना कोहरा और शीत दिन की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही राज्य के उत्तरी भागों में अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने और कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना भी जताई गई है।
