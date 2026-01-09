Weather News : सुबह-शाम घने कोहरे में लिपटा कोटा, दिन में धूप खिलने से मिली राहत

हालांकि सुबह करीब 10 बजे के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। बादल छंटने के साथ तेज धूप खिली, जिससे लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली। धूप निकलने के बाद बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर रौनक बढ़ी, लेकिन दिनभर ठंडी हवा चलने से पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। सर्द मौसम को देखते हुए लोग गर्म पेय पदार्थों और धूप का सहारा लेकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सकों ने सलाह दी कि लोग सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़े पहनें और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखें।