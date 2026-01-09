9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

खास खबर

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान, सरसों, उड़द व लहसुन मंदा

लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 13500 रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 09, 2026

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 150000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50, धान 50, सरसों 50, उड़द 300 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 13500 रहे। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2550 से 2621, धान सुगन्धा 2400 से 3001, धान (1509) 3000 से 3361, धान (1847) 2800 से 3341, धान (1718-1885) 2600 से 3671, धान (पूसा-1) 2400 से 3590, धान (1401) 3400 से 3700, धान दागी 1200 से 2600, सोयाबीन 3000 से 5001, सरसों 6200 से 6650, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 3200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 11000, मैथी 4000 से 5300, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7250, चना देशी 4700 से 5240, चना मौसमी 4700 से 5150, चना पेप्सी 4800 से 5201, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2300, चंबल 2250, सदाबहार 2155, लोकल रिफाइंड 2040, दीप ज्योति 2170, सरसों स्वास्तिक 2560, अलसी 2380 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2970, कोटा स्वास्तिक 2570, सोना सिक्का 2630, कटारिया गोल्ड 2590 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4050 से 4090 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8800, अमूल 9800, मधुसूदन 9300 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी-सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 5000 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 244000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 1600 रुपए की तेजी 140900 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 141600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 140900

गोल्ड (22 k) :130463

गोल्ड (20 k) : 122522

गोल्ड (18 k) : 112720

गोल्ड (14 k) : 99225

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

Updated on:

09 Jan 2026 08:32 pm

Published on:

09 Jan 2026 08:31 pm

