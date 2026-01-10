Kota: मुकुंदरा हिल्स में रणथम्भौर के ‘सुल्तान’ बाघ टी-2408 की दहाड़; बाघिन कनकटी के साथ बनाएगा जोड़ी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बाघ टी-2408 के सफल स्थानांतरण पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में हो रहे समन्वित प्रयास आने वाले समय में कोटा-बून्दी क्षेत्र को बाघ संरक्षण का प्रमुख केंद्र बनाएंगे। कोटा-बूंदी में बाघों की संख्या बढ़ने से न सिर्फ इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे। वन संरक्षण, पर्यटन और जनभागीदारी का यह साझा प्रयास हाड़ौती को प्रकृति और विकास के संतुलन का उदाहरण बनाएगा।