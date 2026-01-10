10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Kota: मुकुंदरा हिल्स में रणथम्भौर के ‘सुल्तान’ बाघ टी-2408 की दहाड़; बाघिन कनकटी के साथ बनाएगा जोड़ी

Tiger T-2408 shifted to Mukundra Hills: सवाईमाधोपुर/ कोटा। वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबर है। रणथम्भौर के बाघ टी-2408 को मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। अब बाघ टी-2408 का नया ठिकाना मुकुन्दरा होगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anand Prakash Yadav

Jan 10, 2026

रणथम्भौर का ‘सुल्तान’ बाघ टी-2408 मुकुंदरा हिल्स में शिफ्ट, पत्रिका फोटो

रणथम्भौर का ‘सुल्तान’ बाघ टी-2408 मुकुंदरा हिल्स में शिफ्ट, पत्रिका फोटो

Tiger T-2408 shifted to Mukundra Hills: सवाईमाधोपुर/ कोटा। वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबर है। रणथम्भौर के बाघ टी-2408 को मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। अब बाघ टी-2408 का नया ठिकाना मुकुन्दरा होगा। वन अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ को मुकुन्दरा की दरा रेंज के 21 हेक्टेयर के एनक्लोजर में छोड़ा गया। बाघ की आयु करीब 3 वर्ष 9 माह है। इस बाघ की बाघिन कनकटी के साथ जोड़ी बनाई जाएगी।

2018 में पहली शिफ्टिंग

मुकुन्दरा में बाघों की शिफ्टिंग की शुरुआत 3 अप्रैल 2018 को हुई, जब रणथम्भौर के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य पहुंचे बाघ टी-91 उर्फ मिर्जा को ट्रेंकुलाइज कर मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया। इसके बाद मुकुन्दरा में एक बार फिर बाघों की दहाड़ सुनाई देने लगी। इसके करीब एक वर्ष बाद अप्रैल 2019 में रणथम्भौर से बाघिन टी-83 को मुकुन्दरा भेजा गया।

आठ से अधिक बाघ-बाघिन किए शिफ्ट

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में सबसे पहले टी-91, इसके बाद टी-83, फिर स्वयं पहुंचे टी-98, उसके बाद टी-106, 3 नवंबर 2020 को बाघ टी-110, फलौदी रेंज से बाघिन टी-2301, इसके अलावा बाघिन टी-102 के शावक को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से मुकुन्दरा भेजा गया। जून 2025 में बाघिन एरोहेड की बेटी अवनि उर्फ कनकटी टी-2507 को मुकुन्दरा भेजा गया था।

इसलिए किया शिफ्ट

रणथम्भौर में वर्तमान में 75 से अधिक बाघ-बाघिन व शावक हैं, जो यहां की क्षमता से अधिक हैं। इससे इलाके (टेरिटरी) को लेकर संघर्ष की आशंका बनी रहती है। वहीं, पूर्व में एनटीए की ओर से मुकुन्दरा में एक बाघ को शिफ्ट करने की अनुमति जारी कर दी गई थी। ऐसे में वन विभाग ने शिफ्टिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया है।

मुकुंदरा-रामगढ़ बनेगा बाघ संरक्षण का केंद्र: बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बाघ टी-2408 के सफल स्थानांतरण पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में हो रहे समन्वित प्रयास आने वाले समय में कोटा-बून्दी क्षेत्र को बाघ संरक्षण का प्रमुख केंद्र बनाएंगे। कोटा-बूंदी में बाघों की संख्या बढ़ने से न सिर्फ इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे। वन संरक्षण, पर्यटन और जनभागीदारी का यह साझा प्रयास हाड़ौती को प्रकृति और विकास के संतुलन का उदाहरण बनाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शीतलहर का असर: आठवीं तक स्कूलों में अवकाश, सर्दी बढ़ी तो क्लासरूम गर्म रखने के निर्देश
बीकानेर
Cold Wave Hits Rajasthan Schools Closed Up to Class 8

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: मुकुंदरा हिल्स में रणथम्भौर के ‘सुल्तान’ बाघ टी-2408 की दहाड़; बाघिन कनकटी के साथ बनाएगा जोड़ी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा पुलिस और हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के बीच मुठभेड़, 5 मिनट तक होती रही फायरिंग, किशनपुरा गांव बना छावनी

Kota Police History Sheeter Encounter
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान, सरसों, उड़द व लहसुन मंदा

खास खबर

Weather News : सुबह-शाम घने कोहरे में लिपटा कोटा, दिन में धूप खिलने से मिली राहत

कोटा

कोटा में छत पर चलते-चलते अचानक गिरे, 5 सेकंड में थम गई सांसें, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

कोटा

छत पर चलते-चलते अचानक गिरा युवक, 5 सैकण्ड में थम गई सांसें

Kota News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.