राजस्थान में शीतलहर का असर: आठवीं तक स्कूलों में अवकाश, सर्दी बढ़ी तो क्लासरूम गर्म रखने के निर्देश

बीकानेर: प्रदेश में जारी शीतलहर के चलते स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य के कई जिलों में जिला कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करते हुए कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए चार से पांच दिन का अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय बच्चों को अत्यधिक ठंड और कोल्ड वेव के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।