10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

राजस्थान में शीतलहर का असर: आठवीं तक स्कूलों में अवकाश, सर्दी बढ़ी तो क्लासरूम गर्म रखने के निर्देश

शीतलहर के चलते प्रदेश के कई जिलों में आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 से 5 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि सर्दी जारी रहने पर स्कूलों में कक्षा कक्ष गर्म रखे जाएंगे। साथ ही दरवाजे और खिड़कियां दुरुस्त होंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Jan 10, 2026

Cold Wave Hits Rajasthan Schools Closed Up to Class 8

Cold Wave Hits Rajasthan (Patrika File Photo)

बीकानेर: प्रदेश में जारी शीतलहर के चलते स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य के कई जिलों में जिला कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करते हुए कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए चार से पांच दिन का अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय बच्चों को अत्यधिक ठंड और कोल्ड वेव के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि घोषित अवकाश अवधि के बाद भी सर्दी का प्रकोप कम नहीं होता है, तो स्कूलों में विशेष इंतजाम अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। शीतलहर की स्थिति में विद्यालयों के कक्षा कक्षों को गर्म रखने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को ठंड से राहत मिल सके। इसके लिए हीटर या अन्य सुरक्षित साधनों के उपयोग पर विचार किया जाएगा।

इसके साथ ही स्कूलों के दरवाजों और खिड़कियों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ठंडी हवा सीधे कक्षाओं में प्रवेश न कर सके। विभाग का मानना है कि भवनों की सही संरचना और मरम्मत से बच्चों पर ठंड का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सर्दी से बचाव के लिए स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जरूरतमंद विद्यार्थियों को कंबल उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जाएंगे। वहीं, शीतलहर के कारण बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका को देखते हुए स्कूलों में प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित इलाज सुनिश्चित किया जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में बेकाबू लग्जरी कार का तांडव: 100 की रफ्तार से 18 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 100 मीटर तक कुचलती गई
जयपुर
Jaipur Audi Car Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 05:55 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में शीतलहर का असर: आठवीं तक स्कूलों में अवकाश, सर्दी बढ़ी तो क्लासरूम गर्म रखने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Camel Festival 2026 : बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव शुरू, ‘रौबिलो’ का जलवा देख पर्यटक झूमे, जानिए और क्या है?

Bikaner International Camel Festival has begun Tourists were thrilled by Roubilo brilliance know what else is in store
बीकानेर

हेरिटेज वॉक से होगी अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव की रंगारंग शुरुआत

ऊंट उत्सव
बीकानेर

ऊंट उत्सव में नवाचार की उड़ानः कैमल डांस के साथ पैरामोटरिंग और एटीवी राइड का रोमांच

रायसर में पैरामोटरिंग का लुत्फ उठाते सैलानी। 
बीकानेर

राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश, अब स्कूल परिसरों से आवारा कुत्ते भगाएंगे शिक्षक

Rajasthan Education Department
बीकानेर

School Holidays: बीकानेर में 8वीं तक के बच्चों की तीन दिनों तक छुट्टी, कलक्टर ने जारी किया आदेश

winter vacation, winter vacation in Bikaner, winter vacation in Rajasthan, winter vacation in schools, Bikaner news, Rajasthan news, सर्दी की छुट्टी, बीकानेर में सर्दी की छुट्टी, राजस्थान में सर्दी की छुट्टी, स्कूलों में सर्दी की छुट्टी, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.