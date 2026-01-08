राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश, अब स्कूल परिसरों से आवारा कुत्ते भगाएंगे शिक्षक

बीकानेर: पहले से ही कई गैर-शैक्षणिक कार्यों में उलझे शिक्षकों के कंधों पर अब एक और जिम्मेदारी आ गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों को भगाने और संबंधित विभागों से समन्वय कर उन्हें पकड़वाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी है। विभाग के अनुसार, यह कदम विद्यार्थियों और स्कूल स्टॉफ को आवारा कुत्तों के संभावित हमलों से बचाने के लिए उठाया गया है, ताकि स्कूल परिसर में कोई अप्रिय घटना न हो।