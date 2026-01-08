बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने वाला अंतरराज्यीय गिरोह बेनकाब, ज्वाइनिंग के वक्त चेहरा मिसमैच से खुली पोल, 2 आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में सामने आया कि शुभम न केवल फर्जी तरीके से परीक्षा देता था, बल्कि लाखों रुपए लेकर दूसरों को बैंक में नौकरी दिलाने का काम कर रहा था। पूछताछ में शुभम ने यह भी कबूल किया कि उसने साल 2022 में राकेश मीणा निवासी करौली (राजस्थान) के लिए भी डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी। राकेश वर्तमान में खरगोन जिले के बांगड़दा में बैंक में पदस्थ था। बैंक अधिकारियों ने उसे जोनल ऑफिस बुलवाकर शुभम के साथ नौगांव पुलिस को सुपुर्द किया।