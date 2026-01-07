गांवों में गंदगी पर मंत्री मदन दिलावर का बड़ा एक्शन: आधा दर्जन अधिकारी निलंबित, पाली-सिरोही ACEO को नोटिस

निरीक्षण के बाद सिरोही जिले की रेवदर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सानवाड़ा तथा पाली जिले की सोजत पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सांडिया के ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित किया गया। साथ ही सोजत पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी को भी निलंबित करने के आदेश जारी हुए। दोनों ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को पदमुक्त किया गया। संबंधित क्लस्टर प्रभारी भी निलंबन की कार्रवाई से नहीं बचे।